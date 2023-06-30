Сергій Притула показав рекордну партію дронів для ЗСУ – українці засудили за брехню

Український телеведучий Сергій Притула під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відомий український телеведучий, шоумен та актор, ексведучий шоу "Хто зверху?" Сергій Притула показав результати чергового збору. Український діяч показав, як йому вдалося зібрати рекордну партію дронів, та нарвався на серйозний хейт з боку користувачів мережі.

Відповідну публікацію Сергій Притула розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Український ведучий нещодавно влаштував черговий збір на дрони для захисників ЗСУ. Цього разу він показав рекордну партію дронів, яку вдалося придбати. Також Сергій Притула вказав, скільки грошей витратилося на цю партію.

"Рекордна партія дронів для Сил Оборони заїхала — 570 одиниць! І довго на фонді не затрималась. Дрони розвозяться нашими конвоями по підрозділах згідно раніше оформлених заявок. Дякую всім, хто долучався донатом! Партія потягнула на майже 49 млн.грн!!! Такої кількості дронів в одному місці я ще не бачив, але, сподіваюсь, з вашою допомогою ця картина стане регулярною!", — написав Сергій Притула.

Користувачі мережі одразу ж почали критикувати українського телеведучого, який постійно відкриває різні збори. Люди почали залишати свої коментарі стосовно того, що Сергій Притула нібито краде гроші, які він збирає на різні озброєння для української армії.

Чучело ) Скільки уже накрав на волонтерстві?

Клоун, так де супутник за 600 лямів?

Саме сумно те, що з ким би не говорив, всі купляють дрони самі! Кому вони йдуть? Хто їх отримує?? Нічого незрозуміло!!!

Коментарі зі сторінки Сергія Притули. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Сергія Притули. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Сергія Притули. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що український телеведучий Сергій Притула натякнув на те, хто підірвав нафтобазу в Краснодарському краї.

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