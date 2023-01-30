Фронтмен БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец взял на работу дочь

Сколько заплатил 13-летней дочери на съемках клипа фронтмен группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Танчинец
Недавно украинская рок-группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" представила песню "Повернись живим" и клип на нее. Оказывается, на съемочной площадке фронтмена группы, музыканту Сергею Танчинцу, помогала его 13-летняя дочь Анастасия.
Об этом он рассказал в интервью утреннему шоу на телеканале "Дом".
-
В россии военкоматы займутся обнаружением "добровольцев", желающих воевать против Украины
-
Еще один известный клуб хочет пригласить Килиана Мбаппе: условие, на которое согласится француз
-
Стоят очереди в военкоматы: Данилов успокоил украинцев насчет мобилизации в Украине
-
Софи Лорен, Бандерас, Джей Ло — знаменитости, построившие парфюмерную империю
-
Родителей просят теплее одевать детей: в школах Львова нет мощных генераторов
-
В Одессе родилось 113 малышей: кто празднует именины на этой неделе
-
Когда детям можно делать прививки от гриппа: рекомендации Минздрава
-
Жители Запорожья, чье жилье разрушено, могут оформить финансовую помощь от города: как это сделать
-
Безопасная прогулка: одесские медики напомнили правила безопасности зимой
-
Российский террор должен проиграть повсюду и во всем: Зеленский обратился к украинцам
Подробности
По словам Танчинца, съемки клипа были организованы спонтанно. В тот момент как раз приехала его семья в Украину. Сергей смог взять с собой дочь Настю на съемочный процесс.
"Она немного скучала, а потом я нанял ее на работу за 500 гривен. Она была моим ассистентом. Она вообще очень такая творческая девочка: хорошо поет, играет на гитаре, тоже хочет быть музыкантом. Во время съемки она даже отменила встречи с друзьями, которых не видела девять месяцев", — рассказал Танчинец.
По словам участников группы, монтаж клипа немного затянулся из-за частых отключений света. Режиссером новой видеоработы стал Владислав Разиховский. Для него это уже седьмой клип для группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ". В видео появляются кадры встречи защитников Азовстали, героев Украины со своими семьями в Турции.
"Это не какой-то супер клип, но основная цель его была передать положительные эмоции военных, которые просто обязаны вернуться домой живыми, здоровыми, с победой", — подытожил Танчинец.
Фронтмен группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" женат на востоковеде и режиссере Анне, с которой познакомился 16 лет назад. Она сестра бывшего концертного директора группы, Ольги. Звездные супруги воспитывают сына Лукьяна и дочь Анастасию.
Напомним, ранее мы писали, что родившийся в США маленький сын режиссера, защитника страны Олега Сенцова, получил гражданство Украины.