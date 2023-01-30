Фронтмен БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец взял на работу дочь

Фронтмен группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец

Недавно украинская рок-группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" представила песню "Повернись живим" и клип на нее. Оказывается, на съемочной площадке фронтмена группы, музыканту Сергею Танчинцу, помогала его 13-летняя дочь Анастасия.

Об этом он рассказал в интервью утреннему шоу на телеканале "Дом".

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По словам Танчинца, съемки клипа были организованы спонтанно. В тот момент как раз приехала его семья в Украину. Сергей смог взять с собой дочь Настю на съемочный процесс.

"Она немного скучала, а потом я нанял ее на работу за 500 гривен. Она была моим ассистентом. Она вообще очень такая творческая девочка: хорошо поет, играет на гитаре, тоже хочет быть музыкантом. Во время съемки она даже отменила встречи с друзьями, которых не видела девять месяцев", — рассказал Танчинец.

По словам участников группы, монтаж клипа немного затянулся из-за частых отключений света. Режиссером новой видеоработы стал Владислав Разиховский. Для него это уже седьмой клип для группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ". В видео появляются кадры встречи защитников Азовстали, героев Украины со своими семьями в Турции.

"Это не какой-то супер клип, но основная цель его была передать положительные эмоции военных, которые просто обязаны вернуться домой живыми, здоровыми, с победой", — подытожил Танчинец.

Фронтмен группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" женат на востоковеде и режиссере Анне, с которой познакомился 16 лет назад. Она сестра бывшего концертного директора группы, Ольги. Звездные супруги воспитывают сына Лукьяна и дочь Анастасию.

Напомним, ранее мы писали, что родившийся в США маленький сын режиссера, защитника страны Олега Сенцова, получил гражданство Украины.