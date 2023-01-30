Фронтмен БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець взяв на роботу доньку

Фронтмен гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець

Нещодавно український рок-гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" запрем’єрив пісню "Повернись живим" та кліп на неї. Виявляється, на знімальному майданчику фронтмену групи, музиканту Сергію Танчинцю, допомагала його 13-річна донька Анастасія.

Про це він розповів в інтерв’ю ранкового шоу на телеканалі "Дом".

Деталі

За словами Танчинця, зйомки кліпу були організовані спонтанно. В той момент якраз приїхала його родина в Україну. Сергій зміг взяти з собою доньку Настю на знімальний процес.

"Вона трохи нудилась, а потім я найняв її на роботу за 500 гривень. Вона була моїм асистентом. Вона взагалі дуже така творча дівчинка: гарно співає, грає на гітарі, теж хоче бути музиканткою. Під час знімання вона навіть скасувала зустрічі з друзями, яких не бачила дев’ять місяців", — розповів Танчинець.

За словами учасників гурту, монтаж кліпу трохи затягнувся через часті вимкнення світла. Режисером нової відеороботи став Владислав Разіховський. Для нього це вже сьомий кліп для гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ". У відео з’являються, зокрема, кадри зустрічі захисників Азовсталі, героїв України зі своїми родинами в Туреччині.

"Це не якийсь супер кліп, але основна ціль його була передати позитивні емоції військових, які просто зобов'язані повернутись додому живими, здоровими, з перемогою", — підсумував Танчинець.

Фронтмен гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" одружений зі сходознавицею та режисеркою Ганною, з якою познайомився 16 років тому. Вона сестра колишньої концертної директорки групи, Ольги. Зіркове подружжя виховують сина Лук’яна і дочку Анастасію.

Нагадаємо, раніше ми писали, що маленький син режисера, захисника країни Олега Сенцова, який народився у США, отримав громадянство України.