Солистка группы KAZKA посвятила новую песню своему бойфренду и намекнула на свадьбу

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая

Традиционно, пятница у артистов — день музыкальных премьер. Группа KAZKA представила новую песню, которая стала личной чувственной историей любви фронтвумен Александры Зарицкой.

Композиция доступна на всех цифровых платформах, включая YouTube.

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По словам Зарицкой, песня "Без кохання" — откровенный рассказ о чувствах, которые спасают и дарят веру даже во времена полномасштабной войны, которая уже больше года ранит сердца украинцев. Это впервые, когда Александра не просто делится историей собственных отношений, но и адресует конкретному человеку – бойфренду, с которым певица познакомила своих поклонников.

"Война научила нас не откладывать чувства на завтра. Ценить каждый миг, любить, искать дело мечты, создавать семьи, пространство вокруг себя, новую жизнь. Мы больше не строим причудливых планов, не тратим время на ненужных людей, не плывем по течению. Ведь жизнь одна! И она, как никогда, пульсирует в наших жилах", — прокомментировала премьеру Зарицкая.

Бойфренд лидера группы KAZKA — начинающий музыкант и motion-дизайнер HAWX Павел Тараненко.

Новая композиция, по словам музыкантов, создавалась в самое сложное время. Под звуки сирен и грохот мыслей. Композиция открывает новые глубины уже взрослых музыкантов, отпраздновавших в этом году шесть лет с момента создания KAZKA.

Некоторые из поклонников группы не могли не заметить аксессуар напоминающей фату певицы. Впрочем, о возможной свадьбе с бойфрендом Зарицкая не сообщила.

Напомним, ранее мы писали о том, что держит в тонусе Александру Зарицкую. Также мы рассказывали, что один из музыкантов группы KAZKA благодаря смекалке привез из Японии бамбук.