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Солістка гурту KAZKA присвятила нову пісню своєму бойфренду та натякнула на весілля

24 березня 2023 11:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Традиційно, п’ятниця в артистів — день музичних прем’єр. Гурт KAZKA презентував нову пісню, яка стала  особистої чуттєвою історією кохання фронтвумен Олександри Заріцької. 

Композиція доступна на всіх цифрових платформах, включаючи YouTube. 

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Деталі 

За словами Заріцької, пісня "Без кохання" — відверта розповідь про почуття, що рятують й дарують віру навіть у часи повномасштабної війни, яка вже понад рік ранить серця українців. Це вперше, коли Олександра не просто ділиться історією власних стосунків, а й адресую її конкретній людині — бойфренду, з яким співачка познайомила своїх шанувальників. 

"Війна навчила нас не відкладати почуття на завтра. Цінувати кожну мить, любити, шукати справу мрії, створювати родини, простір навколо себе, нове життя. Ми більше не будуємо химерних планів, не витрачаємо час на непотрібних людей, не пливемо за течією. Адже життя одне! І воно, як ніколи, пульсує в наших жилах", — прокоментувала прем’єру Заріцька.

Бойфренд лідерки гурту KAZKA — музикант-початківець і motion-дизайнер HAWX Павло Тараненко.

Нова композиція, за словами музикантів, створювалась в найскладніший час. Під звуки сирен та гуркіт думок. Композиція відкриває нові глибини вже дорослих музикантів, які цьогоріч відсвяткували шість років з моменту створення KAZKA. 

Деякі з шанувальників гурту не могли не помітити аксесуар співачки, який нагадує фату. Втім, про можливе весілля з бойфрендом Заріцька не повідомила. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що тримає в тонусі Олександру Заріцьку. Також ми розповідали, що один з музиканівт гурту KAZKA завдяки кмітливості привіз з Японії бамбук.

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