Соломия Витвицкая рассказала о брате-военном и эвакуации его жены
Телеведущая Соломия Витвицкая в новом интервью рассказала о брате-военном, о помощи экс-мужа Влада Кочаткова. Также звезда телевидения поделилась историей, которая во время полномасштабной войны произошла с женой брата.
Об этом идет речь на сайте телеканала 1+1.
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Телеведущая говорит, что ее брат, защитник Украины, Северин — сильный и жизнерадостный человек, "душа компании". Многим собратьям он часто помогает преодолеть разные психологические трудности.
"Мой брат — кадровый военный. У него жена тоже военная, они вместе служат в воздушных войсках. Северин несет боевое дежурство, на передовых позициях, в горячих точках. Сейчас я научилась к этому как-то по-другому относиться. Помню, у меня в 2014 году было тяжелое психологическое состояние, я была куратором социального проекта "Победители", где больше общалась с ранеными ветеранами. Точно знаю, что мы столкнемся с тем, что бойцы, которые будут приходить в мирную жизнь, будут говорить, что там все понятно, а здесь все не так. Наверное, нам, гражданским, нужно быть к этому готовыми", — рассказывает Витвицкая.
Соломия рассказала, как в начале марта прошлого года жена брата, Эмма, находясь в Краматорске, попала под ракетный обстрел. Тогда оккупанты попали в воинскую часть, сгорели все вещи, документы. Чудом уцелела и со своими собратьями к счастью защитница Украины добралась до Винницы. Тогда на помощь с эвакуацией срочно прибыл бывший муж Витвицкой Влад Кочатков. Он довез Эмму в Луцк, где их встретил Северин.
Напомним, ранее мы писали, что телеведущий Алексей Суханов рассказал, кто просил его вернуться в россию в первый день полномасштабной войны. Также мы рассказывали, что телеведущая Екатерина Осадчая прокомментировала скандал с певцом Валерием Меладзе, оправдывающимся перед путинистами в Дубае (ОАЭ).