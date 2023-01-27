Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Соломія Вітвіцька розповіла про брата-військового та евакуацію його дружини arrow

Соломія Вітвіцька розповіла про брата-військового та евакуацію його дружини

27 січня 2023 12:49
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Соломія Вітвіцька розповіла про брата-військового та евакуацію його дружини
Телеведуча Соломія Вітвіцька розповіла про брата-військового
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Телеведуча Соломія Вітвіцька в новому інтерв’ю розповіла про брата-військового, про допомогу від ексчоловік Влада Кочаткова. Також зірка телебачення поділилась історією, яка під час повномасштабної війни відбулась з дружиною брата.

Про це йдеться на сайті телеканалу 1+1.

Читайте також:

Деталі 

Телеведуча каже, що її брат, захисник України Северин — сильна і життєрадісна людина, "душа компанії". Багатьом побратимам він часто допомагає подолати різні психологічні труднощі. 

"Мій брат — кадровий військовий. У нього дружина теж військова, вони разом служать в повітряних військах. Северин несе бойове чергування, на передових позиціях, в гарячих точках. Зараз я навчилася до цього якось по-іншому ставитися. Пам’ятаю, у мене у 2014-му році був важкий психологічний стан. Я була куратором соціального проєкту "Переможці", де більше спілкувалась із пораненими ветеранами. Точно знаю, що ми зіштовхнемось з тим, що бійці, котрі приходитимуть в мирне життя, будуть казати, що там все зрозуміло, а тут все не так. Напевно, нам, цивільним, треба бути до цього готовими", — розповідає Вітвіцька.

Соломія розповіла, як на початку березня минулого року, дружина брата, Емма, перебуваючи у Краматорську, попала під ракетний обстріл. Тоді окупанти поцілили у військову частину, згоріли всі речі, документи. Дивом вціліла і зі своїми побратимами на щастя захисниця України добралась до Вінниці. Тоді на допомогу з евакуацією терміново прийшов колишній чоловік Вітвіцької, Влад Кочатков. Він довіз Емму до Луцька, де їх зустрів Северин.

Нагадаємо, раніше ми писали, що телеведучий Олексій Суханов розповів, хто просив його повернутися до росії в перший день повномасштабної війни. Також ми розповідали, що телеведуча Катерина Осадча прокоментувала скандал зі співаком Валерієм Меладзе, який виправдовувався перед путіністами у Дубаї (ОАЕ).

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

14:47 Кріштіану Роналду одержимий Ліонелем Мессі: з'явилися докази

14:40 Подоляк відреагував на звинувачення Захарової у розширенні конфлікту: про що йдеться

14:34 Економічні санкції проти рф: Євросоюз вкотре пролонгував обмеження

14:24 Російські військові навряд чи досягли успіхів під Вугледаром, — британська розвідка

14:22 Шанувальники Брітні Спірс викликали поліцію до її будинку: співачка обурена

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:22 ДБР викрило масштабний наркотрафік у Київському СІЗО

14:20 Готуємось до мокрого снігу: в Одесі оголосили штормове попередження

14:15 Саботаж зернового коридору: експорт через морпорти рекордно впав

14:10 Латвія допоможе українським військовим: деталі

13:56 Чергова невдача: у московському аеропорту розбився вертоліт Мі-8

Новина з відео

12:03 Дорофєєва презентувала емоційний кліп на пісню "Вотсап", яку написала з бойфрендом Кацуріним

Новина з відео

12:03 День скорботи: українські політики вшановують пам'ять жертв Голокосту

Новина з відео

10:49 Вакарчук у напівзруйнованому, але незламному Бахмуті записав відеозвернення до українців

Новина з відео

09:10 Загроза ракетних ударів та нових атак дуже висока, — Братчук

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 26 січня: Тельцям — романтика, Ракам — берегти нерви

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:46 Зеленський розповів, скільки країн уже приєдналися до "танкової коаліції"

Новина з відео

21:15 Комедія з Дженніфер Лопес, бойовик про пілота з Батлером та "Земля Бога": кінопрем'єри тижня

Новина з відео

15:45 Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" презентував нову пісню "Повернись живим" та кліп на неї з героями України

Новина з відео

12:53 ​​​​​​​На Запоріжжя окупанти завезли білоруських військових, — мер Мелітополя

Новина з відео

12:12 Моряки-прикордонники показали, як проводять бойові навчання

08:00 Хто та скільки грошей дає Україні і чим Захід допоможе у 2023 році

20:41 Погляд з бомбосховища: що чекає на економіку України в 2023 році

Ексклюзив

18:45 Борці з режимом чи "консерви" ФСБ: чому росіяни просять політичного притулку в Європі

Ексклюзив

15:44 Росія вдарила по Україні десятками крилатих ракет: подробиці чергової масованої атаки

Ексклюзив

15:20 "Багато таємниць та таємних інтриг партнерів": астрологиня попередила про небезпеку для України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

08:00 Півострів путінської загибелі: як Україна почне звільняти Крим

20:00 Чому Німеччина так довго зволікала з відправкою "Леопардів", і як Заходу дійти згоди щодо поставок зброї

Ексклюзив

19:11 "Абрамс" для України: усі деталі про постачання американських танків Києву

Новина з відео

18:16 Рятувальники показали, як розбирають зруйновані багатоповерхівки на Північній Салтівці

Ексклюзив

18:15 Як німецькі "Леопарди" допоможуть ЗСУ у звільненні окупованих територій: пояснення експерта

Актуальне по темі

None 27 Січень 14:14

Кріштіану Роналду одержимий Ліонелем Мессі: з'явилися докази

None 27 Січень 14:39

Подоляк відреагував на звинувачення Захарової у розширенні конфлікту: про що йдеться

None 27 Січень 14:48

Економічні санкції проти рф: Євросоюз вкотре пролонгував обмеження

None 27 Січень 14:24

Російські військові навряд чи досягли успіхів під Вугледаром, — британська розвідка

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB