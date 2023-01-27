Соломія Вітвіцька розповіла про брата-військового та евакуацію його дружини

Телеведуча Соломія Вітвіцька розповіла про брата-військового

Телеведуча Соломія Вітвіцька в новому інтерв’ю розповіла про брата-військового, про допомогу від ексчоловік Влада Кочаткова. Також зірка телебачення поділилась історією, яка під час повномасштабної війни відбулась з дружиною брата.

Про це йдеться на сайті телеканалу 1+1.

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Телеведуча каже, що її брат, захисник України Северин — сильна і життєрадісна людина, "душа компанії". Багатьом побратимам він часто допомагає подолати різні психологічні труднощі.

"Мій брат — кадровий військовий. У нього дружина теж військова, вони разом служать в повітряних військах. Северин несе бойове чергування, на передових позиціях, в гарячих точках. Зараз я навчилася до цього якось по-іншому ставитися. Пам’ятаю, у мене у 2014-му році був важкий психологічний стан. Я була куратором соціального проєкту "Переможці", де більше спілкувалась із пораненими ветеранами. Точно знаю, що ми зіштовхнемось з тим, що бійці, котрі приходитимуть в мирне життя, будуть казати, що там все зрозуміло, а тут все не так. Напевно, нам, цивільним, треба бути до цього готовими", — розповідає Вітвіцька.

Соломія розповіла, як на початку березня минулого року, дружина брата, Емма, перебуваючи у Краматорську, попала під ракетний обстріл. Тоді окупанти поцілили у військову частину, згоріли всі речі, документи. Дивом вціліла і зі своїми побратимами на щастя захисниця України добралась до Вінниці. Тоді на допомогу з евакуацією терміново прийшов колишній чоловік Вітвіцької, Влад Кочатков. Він довіз Емму до Луцька, де їх зустрів Северин.

Нагадаємо, раніше ми писали, що телеведучий Олексій Суханов розповів, хто просив його повернутися до росії в перший день повномасштабної війни. Також ми розповідали, що телеведуча Катерина Осадча прокоментувала скандал зі співаком Валерієм Меладзе, який виправдовувався перед путіністами у Дубаї (ОАЕ).