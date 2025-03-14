Барских написал экспериментальную песню, в которой акцентирует на ментальном здоровье

Макс Барских. Фото: пресс-служба певца

Украинский певец и композитор Макс Барских презентовал первый сингл из нового англоязычного альбома. Перед выходом новой песни музыкант опубликовал пять коротких видео, созданных в рамках социального аудиовизуального эксперимента. В них он акцентирует внимание на значении ментального здоровья.

Об этом сообщила пресс-служба Макса Барских.

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Акцент на ментальном здоровье

Певец использует английский язык, чтобы обратиться к более широкой аудитории и подчеркнуть, что жизнь в украинских городах продолжается, несмотря на все трудности.

Путешествуя за рубежом в рамках благотворительных туров, Макс Барских понял, что важно налаживать эмоциональную связь с глобальным сообществом и демонстрировать ценность жизни. Именно поэтому первый сингл из нового англоязычного альбома музыканта — это послание каждому, кто способен почувствовать настоящую искренность слова и нежность музыки.

"Меня вдохновляют наши люди! Самой сильной стороной украинцев является умение жить. Война не смогла сломать этот дух. Даже во время постоянных обстрелов наши соотечественники продолжают строить свой путь, развиваться и любить. Я хочу, чтобы мир заметил именно эту силу", — подчеркнул Барских.

Новый этап творчества артиста начался с трогательных видеоисповедей молодежи из разных регионов Украины. В кадрах передана искренность и открытость людей, которые во время войны остаются преданными своей земле. Кто-то из них пережил оккупацию, другие потеряли близких, а некоторым пришлось покинуть родной город.

Эти видеоисповеди предшествуют финальному аккорду — клипу Stomach Butterfly режиссера Алана Бадоева, в котором участвовали те же ребята, что дали интервью.

"В новом видео Макса каждая деталь отражает современную Украину: наша прекрасная молодежь, ее мужество и искренность, интерьер от прогрессивного бренда Dizza, ковер с авторским рисунком от художницы Маши Ревы — это то, чем мы гордимся и что демонстрируем миру. Это наше будущее", — заявил Бадоев.

Барских отметил, что стоит заботиться о ментальном здоровье нашего народа. По его словам, мы "не сломаны, но очень хрупкие".

Что говорит психолог

Украинский психолог и основательница приложения SOPHY София Пхаладзе прокомментировала Stomach Butterfly. По ее словам, на глазах зрителя разворачивается путешествие от изоляции к доверию.

"Травмы войны, насилия, потерь строят невидимые стены, закрывающие сердце, и здесь мы видим смелость постепенно открываться снова и доверять. Это напоминает психологические групповые тренинги, направленные на восстановление доверия. Все начинается постепенно: со взгляда — первого шага к тому, чтобы увидеть другого и почувствовать, что тебя тоже видят. Далее — легкое прикосновение, напоминающее: контакт может быть безопасным и теплым. Символический жест — снятие верхней одежды — означает не обнаженность, а открытость: "Я позволяю себе доверять". А когда один помогает другому разуться, мы видим важный визуальный символ — акт доверия и принятия, что подсознательно означает: "Ты в безопасности рядом со мной, я принимаю тебя таким, какой ты есть", — объяснила она.

Кроме того, Пхаладзе запускает в психологическом приложении SOPHY бесплатную категорию "Вместе мы сильны".

Видео перед релизом

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