Барських написав експерементальну пісню, в якій акцентує на ментальному здоровʼї

Макс Барських. Фото: пресслужба співака

Український співак і композитор Макс Барських презентував перший сингл із нового англомовного альбому. Перед виходом нової пісні музикант опублікував п’ять коротких відео, створених у межах соціального аудіовізуального експерименту. У них він акцентує увагу на значенні ментального здоров’я.

Про це повідомила пресслужба Макса Барських.

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Акцент на ментальному здоровʼї

Співак використовує англійську мову, щоб звернутися до ширшої аудиторії і підкреслити, що життя в українських містах продовжується, попри всі труднощі.

Подорожуючи за кордоном в рамках благодійних турів, Макс Барських зрозумів, що важливо налагоджувати емоційний зв'язок із глобальною спільнотою та демонструвати цінність життя. Саме тому перший сингл із нового англомовного альбому музиканта — це послання кожному, хто здатен відчути справжню щирість слова та ніжність музики.

"Мене надихають наші люди! Найсильнішою стороною українців є вміння жити. Війна не змогла зламати цей дух. Навіть під час постійних обстрілів наші співвітчизники продовжують будувати свій шлях, розвиватися й кохати. Я прагну, щоб світ помітив саме цю силу", — наголосив Барських.

Новий етап творчості артиста почався зі зворушливих відеосповідей молоді з різних регіонів України. У кадрах передано щирість та відкритість людей, які під час війни залишаються відданими своїй землі. Хтось з них пережив окупацію, інші втратили близьких, а декому довелося покинути рідне місто.

Ці відеосповіді передують фінальному акорду — кліпу Stomach Butterfly режисера Алана Бадоєва, у якому брали участь ті самі хлопці та дівчата, що дали інтерв’ю.

"У новому відео Макса кожна деталь відображає сучасну Україну: наша прекрасна молодь, її мужність і щирість, інтер’єр від прогресивного бренду Dizza, килим із авторським малюнком від мисткині Маші Рєви — це те, чим ми пишаємося й що демонструємо світові. Це наше майбутнє", — заявив Бадоєв.

Барських зазначив, що варто піклуватися про ментальне здоров’я нашого народу. За його словами, ми "не зламані, але дуже крихкі".

Що каже психологиня

Українська психологиня та засновниця застосунку SOPHY Софія Пхаладзе прокоментувала Stomach Butterfly. За її словами, на очах глядача розгортається подорож від ізоляції до довіри.

"Травми війни, насильства, втрат будують невидимі стіни, що закривають серце, і тут ми бачимо сміливість поступово відкриватися знову й довіряти. Це нагадує психологічні групові тренінги, спрямовані на відновлення довіри. Усе починається поступово: з погляду — першого кроку до того, щоб побачити іншого й відчути, що тебе теж бачать. Далі — легкий дотик, що нагадує: контакт може бути безпечним і теплим. Символічний жест — зняття верхнього одягу — означає не оголеність, а відкритість: "Я дозволяю собі довіряти". А коли один допомагає іншому роззутися, ми бачимо важливий візуальний символ — акт довіри та прийняття, що підсвідомо означає: "Ти у безпеці поруч зі мною, я приймаю тебе таким, який ти є", — пояснила вона.

Крім того, Пхаладзе запускає в психологічному застосунку SOPHY безкоштовну категорію "Разом ми сильні".

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