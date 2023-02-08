Второй эпизод мультсериала о псе Патроне стал хитом в интернете

Мультсериал о пса-сапере черниговской ГСЧС по прозвищу Патрон

В начале этого года состоялась премьера одноименного мультсериала об одном из самых известных животных страны, псе-сапере черниговской ГСЧС по прозвищу Патрон. И вот сейчас вышла долгожданная вторая серия проекта, выполняемого при поддержке USAID и в партнерстве с UNICEF.

Эпизод доступен на YouTube канале Патрона.

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Вторая серия получила название "Агент под прикрытием". И по словам авторов она оказалась шпионско-приключенческой. Казалось бы, обычная коза на самом деле оказалась специальным агентом. В серии также есть погоня за пакостными Бубухами, и опасность, и очень своевременный дождь, и забавные голуби, так раздражающие Тома.

«Я вам уже говорил, что одну из серий будет озвучивать моя любимая актриса? Это Ирма Витовская. Какую роль она озарила своим неповторимым шармом — посмотрите в мультике. А также во второй серии вы услышите голос моей музы Даши Астафьевой и талантливого Тараса Стадницкого. Никто из актеров еще не видел готовый мульт. Ну потому что мы его доделывали еще ночью", — написал в своих соцсетях Патрон.

В комментариях под видео поклонники звездного пса-героя выразили свое восхищение от проекта и Патрона в частности.

Дорогой Патрончик, если ты думаешь что тебя смотрят только дети, то очень ошибаешься. Мне 56 лет и я не пропускаю твоего выхода в эфир. Ты супер

Ну, наконец! Мы с сыном уже не могли дождаться новой серии. Пока он спит, я уже просматриваю

Посмотрела новую серию на одном дыхании. Любопытно! Молодцы! Озвучка супер. И детям, и взрослым рекомендую

Отметим, что над мультсериалом "Пес Патрон" работала крупная компания знаменитостей украинского шоу-бизнеса. Музыку написал композитор и певец Дмитрий Шуров (Pianoбой). Выступивший музыкальным продюсером Нацотбора на конкурс "Евровидение-2023".

Первый эпизод мультсериала, получивший название "Разрушенный мост", за месяц набрал полтора миллиона просмотров только на платформе YouTube.

Напомним, ранее мы писали, что пес Патрон будет сотрудничать с monobank. Также мы рассказывали, что пес Патрон получил письмо от госсекретаря США Энтони Блинкена.