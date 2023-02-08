Другий епізод мультсеріалу про пса Патрона стала хітом в інтернеті

Мультсеріал про пса-сапера чернігівської ДСНС на прізвисько Патрон

На початку цього року відбулась прем'єра однойменного мультсеріалу про одну з найвідоміших тварин країни, пса-сапера чернігівської ДСНС на прізвисько Патрон. І ось зараз вийшла довгоочікувана друга серія проєкту, який виконується за підтримки USAID та у партнерстві з UNICEF.

Епізод доступний на YouTube каналі Патрона.

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Друга серія отримала назву "Агент під прикриттям". І за словами авторів вона видалася шпигунсько-пригодницькою. Здавалося б звичайна коза насправді виявилась спеціальним агентом. В серії також є погоня за капосними Бубухами, і небезпека, і дуже вчасний дощ, і кумедні голуби, що так дратують Тома.

"Я вам вже казав, що одну з серій буде озвучувати моя улюблена актриса? Це Ірма Вітовська. Яку роль вона осяяла своїм неповторним шармом — погляньте в мультику. А також у другій серії ви почуєте голос моєї музи Даші Астаф’євої і талановитого Тараса Стадницького. Ніхто з акторів ще не бачив готовий мульт. Ну бо ми його доробляли ще вночі", — написав у своїх соцмережах Патрон.

В коментарях під відео шанувальники зіркового пса-героя висловили своє захоплення від проєкту та Патрона зокрема.

Любий Патрончику, якщо ти думаєш що тебе дивляться тільки діти, то дуже помиляєшся. Мені 56 років і я не пропускаю жодного твого виходу в ефір. Ти супер

Ну нарешті! Ми з сином вже не могли дочекатися нової серії. Поки він спить, я вже переглядаю

Подивилася нову серію на одному диханні. Цікаво! Молодці! Озвучка супер. І дітям, і дорослим рекомендую

Відзначимо, що над мультсеріалом "Пес Патрон" працювала велика компанія знаменитостей українського шоу-бізнесу. Музику написав композитор та співак Дмитро Шуров (Pianoбой). Який виступив музичним продюсером Нацвідбору на конкурс "Євробачення-2023".

Перший епізод мультсеріалу, який отримав назву "Зруйнований міст", за місяць набрав півтора мільйона переглядів лише на платформі YouTube.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пес Патрон співпрацюватиме з monobank. Також ми розповідали, що пес Патрон отримав лист від держсекретаря США Ентоні Блінкена.