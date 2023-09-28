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Певица Мила Нитич рассказала о проблемах с парнем-алкоголиком

28 сентября 2023 13:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как Мила Нитич жила с парнем-алкоголиком — откровенное признание
Украинская певица Мила Нитич во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская певица Мила Нитич поделилась откровенными подробностями своей личной жизни. Популярная артистка рассказала о том, что ее возлюбимый имел серьезные проблемы, ведь он страдал от алкогольной зависимости.

Об этом Мила Нитич рассказала в интервью Тимуру Мирошниченко в YouTube.

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Проблемы в жизни певицы

Певица признается, что она стала встречаться с настоящим алкоголиком, который не мог контролировать свои эмоции. К тому же, как утверждает Мила Нитич, он совершенно отличался от того, каким он был в трезвом состоянии.

Также артистка отметила, что ее любимому не нравилась ее работа, хотя в начале отношений он говорил о том, что все устраивает. Дело в том, что Мила обсуждала со своим любимым все нюансы ее работы, в частности, ненормированный рабочий график, корпоративы и концерты.

Милая Нитич
Певица Мила Нитич на интервью. Фото: скриншот с YouTube

"В конечном итоге мне сказали: "Вали туда, откуда ты пришла. Ты вообще должна была спросить, можно ли я уеду, поработаю". А я говорю: "Ты ударился, что ли? Я никогда и ни у кого не спрашивала, можно ли я буду работать. Ты знал, кто я, мы с тобой об этом договаривались", — вспоминает украинская певица.

Более того, ее любимый приглашал гостей, с которыми постоянно напивался, а когда он находился в состоянии алкогольного опьянения, начинал ссориться с ней. Поэтому Мила не могла отдыхать и очень быстро выгорала, ведь она не может молчать, когда видит такое состояние у любимого человека.

Мила Нитич на интервью у Тимура Мирошниченко
Украинская певица Мила Нитич на интервью у Тимура Мирошниченко. Фото: скриншот с YouTube

Расставание с мужчиной

Однажды певица ушла от своего любимого, а потом узнала, что к нему приехала его бывшая. Впрочем, через неделю мужчина стал просить прощения у Милы, но потом она увидела вещи бывшей. Навсегда она убежала от любимого посреди ночи.

"Я среди ночи съезжаю от него, он на следующий день что-то пытался перезвонить, и я больше не взяла трубку и не вернулась", — объяснила украинская исполнительница.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Мила Нитич рассказала, что у нее была затяжная депрессия.

Ранее мы рассказывали о том, что стало известно, что певица Мила Нитич пела в караоке.

Также мы сообщали о том, что известная артистка Мила Нитич получила серьезную порчу.

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