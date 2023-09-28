Як Міла Нітіч жила з хлопцем-алкоголіком — відверте зізнання

Українська співачка Міла Нітіч під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська співачка Міла Нітіч поділилася відвертими подробицями свого особистого життя. Популярна артистка розповіла про те, що у її коханого були серйозні проблеми, адже він страждав від алкогольної залежності.

Про це Міла Нітіч розповіла в інтерв’ю Тімуру Мірошниченко в YouTube.

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Проблеми у житті співачки

Співачка зізнається, що вона почала зустрічатися зі справжнім алкоголіком, який не міг контролювати власні емоції. До того ж, як стверджує Міла Нітіч, він зовсім відрізнявся від того, яким він був у тверезому стані.

Також артистка зазначила, що її коханому не подобалася її робота, хоча на початку стосунків він казав про те, що його все влаштовує. Справа в тому, що Міла обговорювала зі своїм коханим всі нюанси її роботи, зокрема, ненормований робочий графік, корпоративи та концерти.

Співачка Міла Нітіч на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

"У кінцевому результаті мені сказали: "Вали туди, звідки ти прийшла. Ти взагалі повинна була спитатися, чи можна я поїду, попрацюю". А я кажу: "Ти вдарився, чи що? Я ніколи і ні в кого не питала, чи можна я буду працювати. Ти знав, хто я, ми з тобою про це домовлялись", — згадує українська співачка.

Більш того, її коханий запрошував гостей, з якими постійно напивався, а коли він був у стані алкогольного сп’яніння, починав сваритися з нею. Через це Міла не могла відпочивати та дуже швидко вигорала, адже вона не може мовчати, коли бачить такий стан у коханої людини.

Українська співачка Міла Нітіч на інтерв'ю у Тімура Мірошниченка. Фото: скриншот з YouTube

Розставання з чоловіком

Одного разу співачка пішла від свого коханого, а згодом дізналася, що до нього приїхала його колишня. Втім, за тиждень чоловік почав просити пробачення у Міли, але потім вона побачила речі колишньої. Назавжди вона втекла від коханого посеред ночі.

"Я посеред ночі з’їзжаю від нього, він наступного дня щось намагався перетелефонувати, і я більше не взяла слухавку і не повернулась", — пояснила українська виконавиця.

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