Песня россиян "Homay" завирусилась среди украинцев - что известно об украинцах

Спонсируют оккупантов — песня россиян возглавила украинские чарты
Композиция "Homay" башкирской группы AY YOLA возглавила украинский чарт в Apple Music и завирусилась в соцсети TikTok. Многие украинцы записывая трендовые видео не подозревают, что поддерживают оккупантов.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, почему не стоит распространять популярность башкирской группы AY YOLA.
Что известно об авторах песни "Homay"
Группа AY YOLA была сформирована в январе 2025 года в Республике Башкортостан (Российская Федерация). Ее продюсером является Руслан Шайхитдинов (DJ Север), а солистка — его дочь Руслана Адель Шайхитдинова. С ней выступает создатель этнорок-группы "Аргимак" Ринат Рамазанов.
По данным росСМИ, артисты официально поддержали кровавую политику Кремля, а также регулярно перечисляют средства оккупантам. Кроме того, брат Рината Рамазанова в ноябре 2023 года пошел убивать украинцев.
Распространяя трек российской группы, украинцы бессознательно поддерживают финансирование российской армии. AY YOLA монетизируют прослушивание и перечисляют часть доходов на российскую армию.
@vika_frindi
Я СЧАСТЛИВА, что все меньше женщин ведутся на это! И знают, что являются ценными здесь и сейчас. Меньшего не нужно. #психологонлайн #психотерапия #отношения♬ оригинальный звук - ZTB
Перевод песни Homay
Корни мои спрашивают
Душа и кровь моя спрашивают
Древняя историческая память спрашивает
Кто же такая Хумай?
Ее мать солнце
Искупала ее в источнике с живой водой
Ее отец Самрау (правитель царства небесных птиц)
Научил ее доброте
Наши башкирские красавицы
Звездочки Хумай
Путь к источнику с живой водой
Выгравирован в вашей душе
Акбузат (крылатый конь) и алмазный меч
Хранится только у Хумай
Путь к источнику с живой водой
Знала только Хумай
Та, что никогда не соглашалась связать себя узами брака с чужаками
Напомним, мы рассказывали, что Служба безопасности Украины объявила о подозрении российскому пропагандисту Борису Корчевникову, который в своих эфирах оправдывал войну против Украины и призывал к ликвидации украинцев. Также актер "Студия Квартал-95" Степан Казанин отметил важность выступлений для военных на передовой.
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