Песня россиян "Homay" завирусилась среди украинцев - что известно об украинцах

Певица башкирской группы AY YOLA Адель Шайхитдинова. Фото: скриншот TokTok

Композиция "Homay" башкирской группы AY YOLA возглавила украинский чарт в Apple Music и завирусилась в соцсети TikTok. Многие украинцы записывая трендовые видео не подозревают, что поддерживают оккупантов.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, почему не стоит распространять популярность башкирской группы AY YOLA.

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Что известно об авторах песни "Homay"

Группа AY YOLA была сформирована в январе 2025 года в Республике Башкортостан (Российская Федерация). Ее продюсером является Руслан Шайхитдинов (DJ Север), а солистка — его дочь Руслана Адель Шайхитдинова. С ней выступает создатель этнорок-группы "Аргимак" Ринат Рамазанов.

По данным росСМИ, артисты официально поддержали кровавую политику Кремля, а также регулярно перечисляют средства оккупантам. Кроме того, брат Рината Рамазанова в ноябре 2023 года пошел убивать украинцев.

Распространяя трек российской группы, украинцы бессознательно поддерживают финансирование российской армии. AY YOLA монетизируют прослушивание и перечисляют часть доходов на российскую армию.

Перевод песни Homay

Корни мои спрашивают

Душа и кровь моя спрашивают

Древняя историческая память спрашивает

Кто же такая Хумай?

Ее мать солнце

Искупала ее в источнике с живой водой

Ее отец Самрау (правитель царства небесных птиц)

Научил ее доброте

Наши башкирские красавицы

Звездочки Хумай

Путь к источнику с живой водой

Выгравирован в вашей душе

Акбузат (крылатый конь) и алмазный меч

Хранится только у Хумай

Путь к источнику с живой водой

Знала только Хумай

Та, что никогда не соглашалась связать себя узами брака с чужаками

Напомним, мы рассказывали, что Служба безопасности Украины объявила о подозрении российскому пропагандисту Борису Корчевникову, который в своих эфирах оправдывал войну против Украины и призывал к ликвидации украинцев. Также актер "Студия Квартал-95" Степан Казанин отметил важность выступлений для военных на передовой.