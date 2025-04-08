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Спонсорують окупантів — пісня росіян очолила українські чарти

8 квітня 2025 12:45
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Пісня росіян "Homay" завірусилась серед українців — що відомо про українців
Співачка башкирського гурту AY YOLA Адель Шайхітдінова. Фото: скриншот TokTok
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Композиція "Homay" башкирського гурту AY YOLA очолила український чарт в Apple Music та завірусилася в соцмережі TikTok. Багато українців записуючи трендові відео не підозрюють, що підтримують окупантів.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чому не варто поширювати популярність башкирського гурту AY YOLA.

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Що відомо про авторів пісні "Homay" 

Гурт AY YOLA був сформований у січні 2025 року в Республіці Башкортостан (Російська Федерація). Його продюсером є Руслан Шайхітдінов (DJ Север), а солістка — його дочка Руслана Адель Шайхітдінова. Із нею виступає творець етнорок-гурту "Аргимак" Рінат Рамазанов.

За даними росЗМІ, артисти офіційно підтримали криваву політику Кремля, а також регулярно перераховують кошти окупантам. Окрім того, брат Ріната Рамазанова у листопаді 2023 року пішов вбивати українців.

Поширюючи трек російського гурту, українців несвідомо підтримують фінансування російської армії. AY YOLA монетизують прослуховування та перераховують частину прибутків на російську армію.

@vika_frindi

Я ЩАСЛИВА, що все менше жінок ведуться на це! І знають, що є цінними тут і зараз. Меншого не потрібно. #психологонлайн #психотерапія #стосунки

♬ оригинальный звук - ZTB

Переклад пісні Homay

Коріння мої запитують

Душа і кров моя запитують

Стародавня історична пам’ять запитує

Хто ж така Хумай?

Її мати сонце

Викупала її в джерелі з живою водою

Її отець Самрау (правитель царства небесних птахів)

Навчив її доброті

Наші башкирські красуні

Зірочки Хумай

Шлях до джерела із живою водою

Викарбований у вашій душі

Акбузат (крилатий кінь) і алмазний меч

Зберігається тільки у Хумай

Шлях до джерела із живою водою

Знала тільки Хумай

Та, що ніколи не погоджувалась зв’язати себе узами шлюбу з чужинцями

Нагадаємо, ми розповідали, що Служба безпеки України оголосила про підозру російському пропагандисту Борису Корчевнікову, який у своїх ефірах виправдовував війну проти України та закликав до ліквідації українців. Також актор "Студія Квартал-95" Степан Казанін наголосив на важливості виступів для військових на передовій. 

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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