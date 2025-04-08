Пісня росіян "Homay" завірусилась серед українців — що відомо про українців

Співачка башкирського гурту AY YOLA Адель Шайхітдінова. Фото: скриншот TokTok

Композиція "Homay" башкирського гурту AY YOLA очолила український чарт в Apple Music та завірусилася в соцмережі TikTok. Багато українців записуючи трендові відео не підозрюють, що підтримують окупантів.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чому не варто поширювати популярність башкирського гурту AY YOLA.

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Що відомо про авторів пісні "Homay"

Гурт AY YOLA був сформований у січні 2025 року в Республіці Башкортостан (Російська Федерація). Його продюсером є Руслан Шайхітдінов (DJ Север), а солістка — його дочка Руслана Адель Шайхітдінова. Із нею виступає творець етнорок-гурту "Аргимак" Рінат Рамазанов.

За даними росЗМІ, артисти офіційно підтримали криваву політику Кремля, а також регулярно перераховують кошти окупантам. Окрім того, брат Ріната Рамазанова у листопаді 2023 року пішов вбивати українців.

Поширюючи трек російського гурту, українців несвідомо підтримують фінансування російської армії. AY YOLA монетизують прослуховування та перераховують частину прибутків на російську армію.

Переклад пісні Homay

Коріння мої запитують

Душа і кров моя запитують

Стародавня історична пам’ять запитує

Хто ж така Хумай?

Її мати сонце

Викупала її в джерелі з живою водою

Її отець Самрау (правитель царства небесних птахів)

Навчив її доброті

Наші башкирські красуні

Зірочки Хумай

Шлях до джерела із живою водою

Викарбований у вашій душі

Акбузат (крилатий кінь) і алмазний меч

Зберігається тільки у Хумай

Шлях до джерела із живою водою

Знала тільки Хумай

Та, що ніколи не погоджувалась зв’язати себе узами шлюбу з чужинцями

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