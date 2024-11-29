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Стало известно, как принц Уильям будет встречать Рождество

29 ноября 2024 18:40
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Как королевская семья Британии будет отмечать Рождество
Принц Уильям. Фото: Reuters
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Принц и принцесса Уэльские и их трое детей — 11-летний принц Джордж, 9-летняя принцесса Шарлотта и 6-летний принц Луи собираются отметить Рождество с королем Чарльзом и королевой Камиллой. Празднование пройдет в Сандрингеме, имении в Норфолке.

Об этом пишет People.

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В этом году для королевской семьи празднование Рождества будет особенно эмоциональным событием, поскольку и Кейт, и 76-летний Чарльз в этом году столкнулись с серьезными проблемами со здоровьем.

В сентябре Кейт объявила, что начавшийся в феврале ее курс химиотерапии завершился. Король Чарльз, у которого рак был обнаружен примерно в то же время, что и у Кейт, все еще проходит курс лечения от онкологии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Royals UK (@royalsjetset)

По данным источников издания, принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл не будут присутствовать в имении в Норфолке и проведут Рождество в США.

По словам источника, пара не получила приглашение на празднование. 40-летний Гарри в настоящее время вовлечен в судебную тяжбу из-за решения снять с него автоматическую охрану высшего уровня и не может привезти свою семью в Британию.

Ранее мы писали о том, что принц Уильям очаровал поклонников в военной форме. А также мы сообщали, что принц Уильям признался, как пережил диагноз Кейт Миддлтон.

Кейт Миддлтон принц Уильям Рождество король Чарльз ІІІ королевская семья

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