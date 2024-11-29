ЯК королівська родина Британії відзначатиме Різдво

Принц Вільям. Фото: Reuters

Принц і принцеса Уельські та їх троє дітей — 11-річний принц Джордж, 9-річна принцеса Шарлотта і 6-річний принц Луї — збираються відзначити Різдво з королем Чарльзом та королевою Каміллою. Святкування пройде в Сандрінгемі, маєтку в Норфолку.

Про це пише People.

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Цього року для королівської родини святкування Різдва буде особливо емоційною подією, оскільки і Кейт, і 76-річний Чарльз цього року зіткнулися з серйозними проблемами зі здоров'ям.

У вересні Кейт оголосила, що її курс хіміотерапії, який розпочався в лютому, завершився. Король Чарльз, у якого рак виявили приблизно в той самий час, що й у Кейт, все ще проходить курс лікування від онкології.

За даними джерел видання, принц Гаррі і герцогиня Сассекська Меган Маркл не будуть присутні у маєтку в Норфолку і проведуть Різдво в США.

За словами джерела, пара не отримала запрошення на святкування. 40-річний Гаррі наразі втягнутий в судову тяганину через рішення зняти з нього автоматичну охорону вищого рівня і не може привезти свою сім'ю в Британію.

Раніше ми писали про те, що принц Вільям зачарував шанувальників у військовій формі. А також ми повідомляли, що принц Вільям зізнався, як пережив діагноз Кейт Міддлтон.