Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Стало известно, как рэпер Kyivstoner уехал из Украины во время полномасштабной войны arrow

Стало известно, как рэпер Kyivstoner уехал из Украины во время полномасштабной войны

25 марта 2023 17:03
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Рэпер Альберт Васильев (Kyivstoner)
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Во время полномасштабной войны некоторые украинские знаменитости мужского пола уехали за границу. Среди них и рэпер Альберт Васильев, более известный как Kyivstoner.

Его жена дала интервью на YouTube-канале "Олицкая", в котором рассказала, как артисту удалось уехать из Украины.

Читайте также:

Подробности

По словам Алины Боул, ее муж уехал за границу благодаря гражданству США. Однако украинские пограничники искали в Kyivstoner украинский паспорт.

"Я им говорю, не найдете вы ничего. У нас малый плачет, ему холодно, это зима. Они держат на этой границе какой смысл. В итоге, слава Богу, мы нормально выехали, согласно законодательству, благодаря американскому паспорту. Альберт не является гражданином Украины, поэтому не было никаких оснований задерживать его в стране", — призналась Алина Боул.

По словам супруги рэпера, ближайшие несколько лет они не планируют возвращаться в Украину, потому что сейчас она оформляет документы в США. Алина отметила, что они поддерживают Родину и донатят. Также во время войны в них погибли некоторые служившие в ВСУ друзья, впрочем, распространять в соцсетях такую информацию воспитывающая сына звездная пара не собирается.

Отметим, что перед началом полномасштабной войны Kyivstoner начал сотрудничать с российским рэпером Бастой.

Напомним, ранее мы писали, что в прошлом году Kyivstoner эмоционально обратился к россиянам, которые до сих пор думают, что в Украине спецоперация и продолжают молчать о войне.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

19:08 Гендиректор МАГАТЭ анонсировал визит на Запорожскую АЭС

Новина з фото

19:03 Папарацци подловили Леди Гагу в образе Харли Квинн во время съемок второй части "Джокера"

Эксклюзив

19:00Эмоции выходной Одессы глазами фотографа Новини.LIVE

18:55 На оккупированных территориях россияне воруют автомобили, чтобы вывезти награбленное гражданских

18:49 ВСУ отбили более 50 атак и нанесли сокрушительные удары по позициям врага: данные Генштаба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

18:40 Собаке, которую переехал Mercedes в Одессе, сделали вторую операцию: в каком состоянии животное

18:30 Остановили ли россияне наступление в Бахмуте: в ВСУ прокомментировали данные британской разведки

18:14 Парад пяти планет: когда и как можно наблюдать

18:13 Попытка нелегальных мигрантов проникнуть в США грузовым поездом обернулась трагедией

Новина з відео

18:10 Украина отправила почти миллион тонн зерна в неделю

Новина з відео

18:40 Собаке, которую переехал Mercedes в Одессе, сделали вторую операцию: в каком состоянии животное

Новина з відео

18:10 Украина отправила почти миллион тонн зерна в неделю

Новина з відео

13:40 Оккупанты ищут новую тактику: Гуменюк объяснила, откажется ли рф от массированных обстрелов

Новина з відео

13:07 SpaceX запустила в космос новую партию интернет-спутников Starlink: видео запуска

Новина з відео

12:51Южные штаты США страдают от торнадо: есть погибшие и разрушены дома

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:40 Угроза ракетных ударов высока: ситуация в Черном море

Новина з відео

12:09 Выпускники Одесской морской академии примут участие в "битве за море", — Зеленский

Новина з відео

11:11россия может готовить "жест доброй воли" в Херсонской области, — Гуменюк

Новина з відео

10:38 Украина уменьшила флот рф в Черном море на 20%, — Братчук

Новина з відео

10:05В Пенсильвании произошел взрыв на шоколадной фабрике: детали

Новина з фото

15:45 Уже 30 лет бок о бок: история любви Элтона Джона с его мужем, который спас певца

08:00Почему женщин так редко обвиняют в военных преступлениях: случай Львовой-Беловой

Новина з фото

07:25 ТОП-5 малоизвестных и интересных фактов о сериале "Секс в большом городе"

Эксклюзив

07:10Российское вторжение в Украину: неделя 56-я. Возле границы враг собирает войска

Новина з фото

21:45 ТОП-6 звезд, которых преследовали сталкеры: от отчаянных фанатов до жестоких убийц

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

19:03Мэр Ирпеня: "С середины апреля стартует мощное восстановление города. Будем как пчелы в улье"

Новина з фото

18:30Не заминировано: ТОП-пять мест, куда выехать на природу в Киевской области

Эксклюзив

18:00Альтернативный проезд в Бессарабию и развитие Одесчины: на что пойдут европейские деньги

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чем сейчас занимается звезда "Подъема"

Эксклюзив

06:10В Украине закрылись сотни обменников: как они работают и сколько зарабатывают

Актуальное по теме

None 25 Март 19:08

Гендиректор МАГАТЭ анонсировал визит на Запорожскую АЭС

None 25 Март 19:02

Папарацци подловили Леди Гагу в образе Харли Квинн во время съемок второй части "Джокера"

None 25 Март 17:16

Эмоции выходной Одессы глазами фотографа Новини.LIVE

None 25 Март 18:56

На оккупированных территориях россияне воруют автомобили, чтобы вывезти награбленное гражданских

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB