Стало известно, как рэпер Kyivstoner уехал из Украины во время полномасштабной войны

Рэпер Альберт Васильев (Kyivstoner)

Во время полномасштабной войны некоторые украинские знаменитости мужского пола уехали за границу. Среди них и рэпер Альберт Васильев, более известный как Kyivstoner.

Его жена дала интервью на YouTube-канале "Олицкая", в котором рассказала, как артисту удалось уехать из Украины.

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По словам Алины Боул, ее муж уехал за границу благодаря гражданству США. Однако украинские пограничники искали в Kyivstoner украинский паспорт.

"Я им говорю, не найдете вы ничего. У нас малый плачет, ему холодно, это зима. Они держат на этой границе какой смысл. В итоге, слава Богу, мы нормально выехали, согласно законодательству, благодаря американскому паспорту. Альберт не является гражданином Украины, поэтому не было никаких оснований задерживать его в стране", — призналась Алина Боул.

По словам супруги рэпера, ближайшие несколько лет они не планируют возвращаться в Украину, потому что сейчас она оформляет документы в США. Алина отметила, что они поддерживают Родину и донатят. Также во время войны в них погибли некоторые служившие в ВСУ друзья, впрочем, распространять в соцсетях такую информацию воспитывающая сына звездная пара не собирается.

Отметим, что перед началом полномасштабной войны Kyivstoner начал сотрудничать с российским рэпером Бастой.

Напомним, ранее мы писали, что в прошлом году Kyivstoner эмоционально обратился к россиянам, которые до сих пор думают, что в Украине спецоперация и продолжают молчать о войне.