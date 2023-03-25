Стало відомо, як репер Kyivstoner виїхав з України під час повномасштабної війни
Під час повномасштабної війни деякі українські знаменитості чоловічої статі виїхали за кордон. Серед них і репер Альберт Васильєв, більш відомий як Kyivstoner.
Його дружина дала інтерв'ю на YouTube-каналі "Олицька", в якому розповіла, як артисту вдалося поїхати з України.
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Подробиці
За словами Аліни Боул її чоловік виїхав за кордон завдяки громадянству США. Однак українські прикордонники шукали в Kyivstoner український паспорт.
"Я їм кажу, не знайдете ви нічого. В нас малий плаче, йому холодно, це зима. Вони тримають на цьому кордоні, який сенс. У підсумку, слава Богу, ми нормально виїхали, згідно з законодавством, завдяки американському паспорту. Альберт не є громадянином України, тому не було жодних підстав затримувати його в країні", — зізналась Аліна Боул.
За словами дружини репера, найближчі кілька років вони не планують повертатися до України, бо зараз вона оформлює документи в США. Аліна зазначила, що вони підтримують Батьківщину та донатять. Також під час війни в них загинули деякі друзі, які служили в ЗСУ, втім розповсюджувати в соцмережах таку інформацію зіркова пара, яка виховує сина, не збирається.
Відзначимо, що перед початком повномасштабної війни Kyivstoner почав співпрацювати з російським репером Бастою.
Нагадаємо, раніше ми писали, що минулого року Kyivstoner емоційно звернувся до росіян, які й досі думають, що в Україні спецоперація і продовжують мовчати про війну.