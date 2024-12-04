Бейонсе назвали лучшей поп-звездой ХХІ века

Микрофон в студии звукозаписи. Иллюстративное фото: Pixabay

Американская певица Бейонсе стала величайшей поп-звездой ХХІ века по версии чарта Billboard. Звезда стала эталоном.

Об этом сообщает Billboard.

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В своем анализе издание пишет, что звезда является исполнителем "чья приверженность инновациям, эволюции и всестороннему совершенству сделала ее эталоном, по которому в течение последних 25 лет измеряются все остальные поп-звезды".

Бейонсе является обладателем "Грэмми" с рекордными 32 победами. Ожидается, что в январе она получит еще больше трофеев.

Исполнительница неоднократно попадала в чарты Billboard. Восемь ее альбомов занимали первое место в чарте Billboard 200. Ее 11 сольных альбомов вошли в топ-10 чарта Billboard.

Начиная с августа, Billboard составляет рейтинг 25 лучших поп-артистов последних 25 лет. Издание выбирает артистов, которые "стали примером в поп-музыке" с начала нового тысячелетия.

Напомним, в престижном университете будут преподавать учебный курс о Бейонсе и его вкладе в развитие мировой культуры. Также мы показывали, как выглядит популярная дочь Бейонсе.