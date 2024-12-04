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Стало відомо ім'я найвидатнішої поп-зірки ХХІ століття

4 грудня 2024 12:18
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Бейонсе назвали найкращою поп-зіркою ХХІ століття
Мікрофон у студії звукозапису. Ілюстративне фото: Pixabay
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Американська співачка Бейонсе стала найвидатнішою поп-зіркою ХХІ століття за версією чарту Billboard. Зірка стала еталоном.

Про це повідомляє Billboard.

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У своєму аналізі видання пише, що зірка є виконавцем "чия прихильність до інновацій, еволюції і всебічної досконалості зробила її еталоном, за яким протягом останніх 25 років вимірюються всі інші поп-зірки".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Бейонсе є володарем "Греммі" з рекордними 32 перемогами. Очікується, що в січні вона отримає ще більше трофеїв.

Виконавиця неодноразово потрапляла в чарти Billboard. Вісім її альбомів посідали перше місце в чарті Billboard 200. Її 11 сольних альбомів увійшли до топ-10 чарту Billboard.

Починаючи з серпня, Billboard складає рейтинг 25 найкращих поп-артистів останніх 25 років. Видання обирає артистів, які "стали прикладом у поп-музиці" з початку нового тисячоліття.

Нагадаємо, у престижному університеті викладатимуть навчальний курс про Бейонсе та її вклад в розвитку світової культури. Також ми показували, який має вигляд популярна донька Бейонсе.

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