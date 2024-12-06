Модель Мария Мельниченко. Фото: instagram.com/melnychenko____/

Победительницей "Мисс Украина 2024" стала модель и студентка Мария Мельниченко. В следующем году красавица представит Украину на конкурсе "Мисс Мир".

Об этом Мария сообщила на своей странице в Instagram.

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Победительница конкурса "Мисс Украина 2024"

В столице впервые за три года войны прошел конкурс красоты "Мисс Украина 2024". Его победительницей стала студентка и модель Мария Мельниченко. В 2025 году красавица представит Украину на международной арене.

Модель Мария Мельниченко. Фото: instagram.com/melnychenko____/

Модель Мария Мельниченко стала "Мисс Украина 2024". Фото: instagram.com/melnychenko____/

Мария изучает финансы на четвертом курсе в Государственном налоговом университете, занимается спортом и бальными танцами, и работает моделью. Также девушка активно поддерживает благотворительные инициативы и помогает военным.

"Мое сердце переполнено эмоциями: гордостью, благодарностью и трепетным волнением перед будущим. Этот титул для меня не только о красоте, а о возможности говорить о моей стране, рассказывать миру о ее силе и несокрушимости!", — написала Мария.

Напомним, ранее украинка Ангелина Усанова победила в международном конкурсе красоты Miss Eco International 2024 года. А также "Мисс Украина Вселенная 2022" Виктория Апанасенко родила первенца.