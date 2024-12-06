Модель Марія Мельниченко. Фото: instagram.com/melnychenko____/

Переможницею "Міс Україна 2024" стала модель та студентка Марія Мельниченко. У наступному році красуня представить Україну на конкурсі "Міс Світ".

Про це Марія повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Переможниця конкурсу "Міс Україна 2024"

У столиці вперше за три роки війни пройшов конкурс краси "Міс Україна 2024". Його переможницею стала студентка та модель Марія Мельниченко. У 2025 році красуня представить Україну на міжнародній арені.

Модель Марія Мельниченко. Фото: instagram.com/melnychenko____/

Модель Марія Мельниченко стала "Міс Україна 2024". Фото: instagram.com/melnychenko____/

Марія вивчає фінанси на четвертому курсі в Державному податковому університеті, займається спортом та бальними танцями і працює моделлю. Також дівчина активно підтримує благодійні ініціативи та допомагає військовим.

"Моє серце переповнене емоціями: гордістю, вдячністю і трепетним хвилюванням перед майбутнім. Цей титул для мене не тільки про красу, а про можливість говорити про мою країну, розповідати світу про її силу та незламність!", — написала Марія.

Нагадаємо, раніше українка Ангеліна Усанова перемогла у міжнародному конкурсі краси Miss Eco International 2024. А також "Міс Україна Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко народила первістка.