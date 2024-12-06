Стало відомо, хто представлятиме Україну на "Міс Світу"
Переможницею "Міс Україна 2024" стала модель та студентка Марія Мельниченко. У наступному році красуня представить Україну на конкурсі "Міс Світ".
Про це Марія повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Переможниця конкурсу "Міс Україна 2024"
У столиці вперше за три роки війни пройшов конкурс краси "Міс Україна 2024". Його переможницею стала студентка та модель Марія Мельниченко. У 2025 році красуня представить Україну на міжнародній арені.
Марія вивчає фінанси на четвертому курсі в Державному податковому університеті, займається спортом та бальними танцями і працює моделлю. Також дівчина активно підтримує благодійні ініціативи та допомагає військовим.
"Моє серце переповнене емоціями: гордістю, вдячністю і трепетним хвилюванням перед майбутнім. Цей титул для мене не тільки про красу, а про можливість говорити про мою країну, розповідати світу про її силу та незламність!", — написала Марія.
Нагадаємо, раніше українка Ангеліна Усанова перемогла у міжнародному конкурсі краси Miss Eco International 2024. А також "Міс Україна Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко народила первістка.
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