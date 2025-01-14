Керри Андервуд выступит на инаугурации Трампа 20 января 2025 года

Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Звезда кантри-музыки Кэрри Андервуд споет на инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа. Артистка является победительницей талант-шоу American Idol.

Об этом сообщает Fox News Digital.

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Керри Андервуд споет America the Beautiful вместе с хором Вооруженных сил и хором Военно-морской академии США.

Андервуд выступит после того, как Джей Ди Вэнс примет присягу, и перед тем, как Трамп примет президентскую присягу.

"Я люблю свою страну. Это большая честь стать хотя бы маленькой частью этого исторического события", — прокомментировала свое предстоящее выступление победительница четвертого сезона American Idol.

В 2021 году на инаугурации Джо Байдена выступили известные во всем мире Леди Гага и Дженнифер Лопес.

Напомним, 6 января конгресс США официально утвердил победу Дональда Трампа на президентских выборах и Джей Ди Вэнса на должность вице-президента. А также мы рассказывали, где и когда смотреть инаугурацию новоизбранного президента США.