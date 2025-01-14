Керрі Андервуд виступить на інавгурації Трампа 20 січня 2025 року

Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Зірка кантрі-музики Керрі Андервуд заспіває на інавгурації новообраного президента Дональда Трампа. Артистка є переможницею талант-шоу American Idol.

Про це повідомляє Fox News Digital.

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Керрі Андервуд заспіває America the Beautiful разом із хором Збройних сил і хором Військово-морської академії США.

Андервуд виступить після того, як Джей Ді Венс складе присягу, і перед тим, як Трамп складе президентську присягу.

"Я люблю свою країну. Це велика честь стати бодай маленькою частиною цієї історичної події", — прокоментувала свій майбутній виступ переможниця четвертого сезону American Idol.

У 2021 році на інавгурації Джо Байдена виступили відомі у всьому світі Леді Гага та Дженніфер Лопес.

Нагадаємо, 6 січня конгрес США офіційно затвердив перемогу Дональда Трампа на президентських виборах та Джей Ді Венса на посаду віцепрезидента. А також ми розповідали, де так коли дивитися інавгурацію новообраного президента США.