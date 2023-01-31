Евровидение-2023 – в каком полуфинале будет голосовать Украина

Стало известно, в каком полуфинале "Евровидение-2023" будет голосовать Украина
Во вторник, 31 января, в Ливерпуле прошла официальная церемония жеребьевки. Теперь стало известно в каком полуфинале "Евровидение-2023" Украина сможет голосовать за своих фаворитов на конкурсе и когда ждать выступлений других стран-участниц.
Об этом пишет ТСН.
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Жеребьевка на Евровидение-2023
Жеребьевка состоялась 31 января во время прямой трансляции "Церемонии передачи ключей городу Ливерпулю и жеребьевки участников полуфиналов Песенного конкурса Евровидение-2023".
Украина сможет голосовать во втором полуфинале песенного шоу, который состоится 11 мая.
Вместе с нами отдавать голоса будут Великобритания и Испания. Франция, Италия и Германия будут голосовать 9 мая.
Также стало известно, по какому принципу будут выступать в полуфиналах другие страны. Итак, в 9 мая споют участники из таких стран: Сербия, Латвия, Ирландия, Норвегия, Португалия, Хорватия, Мальта, Швеция, Молдова, Швейцария, Израиль, Нидерланды, Финляндия, Азербайджан, Чехия.
Во втором полуфинале зрители услышат выступления Армении, Албании, Кипра, Австралии, Румынии, Дании, Бельгии, Исландии, Греции, Эстонии, Австрии, Латвии, Сан-Марино, Словении, Польши и Грузии.
Напомним, 17 декабря, Украина избрала представителя на песенный конкурс "Евровидение-2023". Представлять Украину на песенном конкурсе в 2023 году поедет группа TVORCHI.
Победителя финала определяли звездные члены жюри и зрители по зрительскому голосованию: по 50% результата голосования.