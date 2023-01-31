Євробачення-2023 — у якому півфіналі буде голосувати Україна

Україна зможе голосувати у другому півфіналі пісенного шоу, який відбудеться 11 травня

У вівторок, 31 січня, у Ліверпулі пройшла офіційна церемонія жеребкування. Тепер стало відомо у якому півфіналі "Євробачення-2023" Україна зможе голосувати за своїх фаворитів на конкурсі та коли чекати на виступи інших країн-учасниць.

Про це пише ТСН.

Жеребкування на Євробачення-2023

Жеребкування відбулося 31 січня під час прямої трансляції "Церемонії передавання ключів місту Ліверпулю та жеребкування учасників півфіналів Пісенного конкурсу Євробачення-2023".

Тож, Україна зможе голосувати у другому півфіналі пісенного шоу, який відбудеться 11 травня.

Разом з нами віддавати голоси буде Велика Британія та Іспанія. А ось Франція, Італія та Німеччина будуть голосувати 9 травня.

Також стало відомо, за яким принципом будуть виступати у півфіналах інші країни. Отже, у 9 травня заспівають учасники з таких країн: Сербія, Латвія, Ірландія, Норвегія, Португалія, Хорватія, Мальта, Швеція, Молдова, Швейцарія, Ізраїль, Нідерланди, Фінляндія, Азербайджан, Чехія.

У другому півфіналі глядачі почуть виступи Вірменії, Албанії, Кіпру, Австралії, Румунії, Данії, Бельгії, Ісландії, Греції, Естонії, Австрії, Латвії, Сан-Маріно, Словенії, Польщі та Грузії.

Нагадаємо, 17 грудня, Україна обрала представника на пісенний конкурс "Євробачення-2023". Представляти Україну на пісенному конкурсі у 2023 році поїде гурт TVORCHI.

Переможця фіналу визначали зіркові члени журі та глядачі шляхом глядацького голосування: по 50% результату голосування.