Стинг, Брэд Питт, Тейлор Свифт: Forbes опубликовал рейтинг самых прибыльных звезд за 2022 год
Издание Forbes опубликовало рейтинг самых прибыльных представителей шоу-бизнеса за 2022 год. Первая десятка обогатилась в итоге на один миллиард 300 млн долларов.
Об этом сообщается на сайте Forbes.
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Подробности
На первом месте оказалась британская рок-группа Genesis. Доход исполнителей за 2022 год составил 230 млн долларов. Вторую и третью строчку заняли Стинг (210 млн долларов) и американский актер Тайлер Перри c 175 млн долларов. Американская певица Тейлор Свифт, доход которой составил 92 млн долларов, стала единственной женщиной в рейтинге.
По данным издания, режиссер Джеймс Кэмерон заработал 95 млн долларов от первых кассовых сборов за "Аватар: Путь воды", а актер Брэд Питт — 100 млн долларов на продаже большей части своей продюсерской компании Plan B. В список также попали актер Дуэйн Джонсон, рэпер Канье Уэст, создатели "Южного парка" Трей Паркер и Мэтт Стоун, Боб Дилан и другие.
Топ-10 знаменитостей
1. Группа Genesis — 230 млн долларов
2. Певец Стинг — 210 млн долларов
3. Актер Тайлер Перри — 175 млн долларов
4. Создатели мультфильма "Южный парк" Трей Паркер и Мэтт Стоун — 160 млн долларов
5. Создатели мультфильма "Симпсоны" Джеймс Брукс и Мэтт Грейнинг — 105 млн долларов
6. Актер Брэд Питт — 100 млн долларов
7. Группа The Rolling Stones — 98 млн долларов
8. Режиссер Джеймс Кэмерон — 95 млн долларов
9. Певица Тейлор Свифт — 92 млн долларов
10. Рэпер Bad Bunny — 88 млн долларов
Напомним, ранее мы писали, что миллиардер Илон Маск потерял первое место в рейтинге Real Time Billionaires журнала Forbes. Также мы рассказывали, что американская модель Хейли Бибер стала одной из героинь нового рейтинга журнала Forbes "30 до 30".