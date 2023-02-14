Forbes опубликовал рейтинг самых прибыльных звезд за 2022 год

Певица Тейлор Свифт стала единственной женщиной в рейтинге

Издание Forbes опубликовало рейтинг самых прибыльных представителей шоу-бизнеса за 2022 год. Первая десятка обогатилась в итоге на один миллиард 300 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте Forbes.

Подробности

На первом месте оказалась британская рок-группа Genesis. Доход исполнителей за 2022 год составил 230 млн долларов. Вторую и третью строчку заняли Стинг (210 млн долларов) и американский актер Тайлер Перри c 175 млн долларов. Американская певица Тейлор Свифт, доход которой составил 92 млн долларов, стала единственной женщиной в рейтинге.

По данным издания, режиссер Джеймс Кэмерон заработал 95 млн долларов от первых кассовых сборов за "Аватар: Путь воды", а актер Брэд Питт — 100 млн долларов на продаже большей части своей продюсерской компании Plan B. В список также попали актер Дуэйн Джонсон, рэпер Канье Уэст, создатели "Южного парка" Трей Паркер и Мэтт Стоун, Боб Дилан и другие.

Топ-10 знаменитостей

1. Группа Genesis — 230 млн долларов

2. Певец Стинг — 210 млн долларов

3. Актер Тайлер Перри — 175 млн долларов

4. Создатели мультфильма "Южный парк" Трей Паркер и Мэтт Стоун — 160 млн долларов

5. Создатели мультфильма "Симпсоны" Джеймс Брукс и Мэтт Грейнинг — 105 млн долларов

6. Актер Брэд Питт — 100 млн долларов

7. Группа The Rolling Stones — 98 млн долларов

8. Режиссер Джеймс Кэмерон — 95 млн долларов

9. Певица Тейлор Свифт — 92 млн долларов

10. Рэпер Bad Bunny — 88 млн долларов

Напомним, ранее мы писали, что миллиардер Илон Маск потерял первое место в рейтинге Real Time Billionaires журнала Forbes. Также мы рассказывали, что американская модель Хейли Бибер стала одной из героинь нового рейтинга журнала Forbes "30 до 30".