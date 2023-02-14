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Стінг, Бред Пітт, Тейлор Свіфт: Forbes опублікував рейтинг найприбутковіших зірок за 2022 рік

14 лютого 2023 12:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Forbes опублікував рейтинг найприбутковіших зірок за 2022 рік
Співачка Тейлор Свіфт стала єдиною жінкою в рейтингу
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Видання Forbes опублікувало рейтинг найприбутковіших представників шоу-бізнесу за 2022 рік. Перша десятка збагатилась в підсумку на один мільярд 300 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті Forbes.

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Деталі

На першому місці опинився британський рок-гурт Genesis. Дохід виконавців за 2022 рік становив 230 млн доларів. Другий і третій рядок зайняли Стінг (210 млн доларів) та американський актор Тайлер Перрі з 175 млн доларів. Американська співачка Тейлор Свіфт, дохід якої становив 92 млн доларів, стала єдиною жінкою у рейтингу.

За даними видання, режисер Джеймс Кемерон заробив 95 млн доларів від перших касових зборів за "Аватар: Шлях води", а актор Бред Пітт — 100 млн доларів на продажі більшої частини своєї продюсерської компанії Plan B. До списку також потрапили актор Двейн Джонсон, репер Каньє Вест, творці "Південного парку" Трей Паркер та Метт Стоун, Боб Ділан та інші.

Топ-10 знаменитостей

1. Гурт Genesis — 230 млн доларів

2. Співак Стінг — 210 млн доларів

3. Актор Тайлер Перрі — 175 млн доларів

4. Творці мультфільму "Південний парк" Трей Паркер та Метт Стоун — 160 млн доларів

5. Творці мультфільму "Сімпсони" Джеймс Брукс і Метт Грейнінг — 105 млн доларів

6. Актор Бред Пітт — 100 млн доларів

7. Гурт The Rolling Stones — 98 млн доларів

8. Режисер Джеймс Кемерон — 95 млн доларів

9. Співачка Тейлор Свіфт — 92 млн доларів

10. Репер Bad Bunny — 88 млн доларів

Нагадаємо, раніше ми писали, що мільярдер Ілон Маск втратив перше місце у рейтингу Real Time Billionaires журналу Forbes. Також ми розповідали, що американська модель Гейлі Бібер стала однією з героїнь нового рейтингу журналу Forbes "30 до 30".

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