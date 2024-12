Стинг спел с украинским военным

Британский певец Стинг. Фото: instagram.com/theofficialsting/

Британский певец Стинг исполнил свою легендарную песню Shape of My Heart под аккомпанемент бандуры, на которой играл украинский военный бандурист Тарас Столяр. Музыкант пригласил защитника на свое сольное выступление.

Участники "Культурного Десанта" встретились во время тура по Америке вместе с известными звездами группами — The Killers, Queens of the Stone Age и другими.

Легендарный певец Стинг в квартире актера Шона Пена под сопровождение бандуры военного Тараса Столяра исполнил свой хит Shape of My Heart.

"Украинская культурная дипломатия — это когда мировая звезда исполняет мировой хит под бандуру украинского военного", — говорится в сообщении.

На следующий день военный аккомпанировал Стингу на его сольном концерте.

