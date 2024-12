Стінг заспівав із українським військовим

Британський співак Стінг. Фото: instagram.com/theofficialsting/

Британський співак Стінг виконав свою легендарну пісню Shape of My Heart під акомпанемент бандури, на якій грав український військовий бандурист Тарас Столяр. Музикант запросив захисника на свій сольний виступ.

Про це повідомляє "Культурний десант".

Стінг підтримав українців

Учасники "Культурного Десанту" зустрілись під час туру Америкою разом із відомими зірками — гуртами The Killers, Queens of the Stone Age та іншими.

Легендарний співак Стінг у квартирі у актора Шона Пена під супровід бандури військового Тараса Столяра виконав свій хіт Shape of My Heart.

"Українська культурна дипломатія – це коли світова зірка виконує світовий хіт під бандуру українського військового", — йдеться в повідомленні.

Наступного дня військовий акомпанував Стінгу на його сольному концерті.

