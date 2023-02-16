Стивен Кинг в кепке с надписью "Украина" анонсировал новую книгу своего сына
Американский писатель Стивен Кинг с первых дней полномасштабной войны поддерживает Украину и осуждает действия руководства кремля.
В своем Twitter "король ужасов" опубликовал новое фото, на котором позирует в кепке с надписью "Украина".
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Подробности
75-летний писатель анонсировал выход будущей книги своего младшего сына Овена Кинга. На фото Стивен позирует в патриотической кепке и с экземпляром книги.
В подписи "король ужасов" напомнил, что с сыном Овеном он выпустил общую книгу "Спящие красавицы". Она вышла в сентябре 2017 года. Книга на 880 страниц имела огромный успех, права на экранизацию купила одна из кинокомпаний.
Пятая по счету книга Овена Кинга, получившая название "Куратор", выйдет в начале марта.
Напомним, ранее мы писали, что главное желание на 2023 год Стивена Кинга связано с Украиной. Также мы рассказывали, что Стивен Кинг возмутился предложением нового владельца Twitter, американского бизнесмена Илона Маска брать деньги за верификацию аккаунтов. Писатель пригрозил вообще уйти из этой соцсети.