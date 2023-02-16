Стівен Кінг у кепці з надписом "Україна" анонсував нову книгу свого сина

Американський письменник Стівен Кінг

Американський письменник Стівен Кінг з перших днів повномасштабної війни підтримує Україну та засуджує дії керівництва кремля.

У своєму Twitter "король жахів" опублікував нове фото, на якому позує у кепці з надписом "Україна".

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75-річний письменник анонсував вихід майбутньої книги свого молодшого сина Овена Кінга. На фото Стівен позує у патріотичній кепці та примірником книги.

В підписі "король жахів" нагадав, що з сином Овеном він випустив спільну книгу "Сплячі красуні". Вона вийшла у вересні 2017 року. Книга на 880 сторінок мала шалений успіх, права на екранізацію купила одна з кінокомпаній.

П’ята за рахунком книга Овена Кінга, яка отримала назву "Куратор", вийде на початку березня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що головне бажання на 2023 рік Стівена Кінга пов'язане з Україною. Також ми розповідали, що Стівен Кінг обурився пропозицією нового власника Twitter, американського бізнесмена Ілона Маска брати гроші за верифікацію акаунтів. Письменник пригрозив взагалі піти із цієї соцмережі.