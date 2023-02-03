Квартал 95 покажет новый сезон сатирически-патриотического сериала Бункер

Студия "Квартал 95" представит новый сезон сатирически-патриотического сериала "Бункер": когда смотреть
Прошлой осенью студия "Квартал 95" представила острый сатирический комедийный сериал "Бункер", в котором высмеивает руководство страны-террориста и главных пропагандистов. К примеру, актеры Юрий Великий играет как путина, так и российского солдата, Евгений Кошевой — пропагандиста Владимира Соловьева, а главу Чечни Рамзана Кадырова изображает Александр Пикалов. Авторы сериала готовы показать украинцам новые серии шоу.
Об этом идет речь на сайте ТЕТ.
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В новом сезоне сатирически-патриотической комедии телезрители узнают, станут ли реальностью предновогодние кошмарные сны оккупантовов, которые они видели в последних сериях "Бункера" 2022-го, и сбудется ли мечта жены солдата Вани о новенькой "Ладе".
Также авторы шоу раскрыли такие темы в будущем сезоне: кто придумал ставить ПВО на крыши в москве, кто будет отмывать "грязную бомбу", что на самом деле означает понятие "десантанизация" и что такое "толковый словарь образ" от Дмитрия Медведева.
"Мы продолжим высмеивать врага, рассказывать зрителям о происходящем на россии и показывать никчемность и несуразность рашистов. В новых выпусках коснемся тем псевдореферендума, подрыва "Северного потока", иранских дронов и участия в войне российских зэков. Главные персонажи останутся те же, только к ним еще присоединится Пригожин — более отвратительного персонажа мы еще не делали: актер Валерий Юрченко, который его играет, буквально ненавидит себя в этом образе. Кроме того, так сложились обстоятельства, что теперь Шойгу играет другой актер — Юрий Крапов", — рассказал режиссер проекта Сергей Гнатюк.
В главных ролях в продолжении сатирической комедии украинцы увидят Юрия Великого, Александра Пикалова, Евгения Кошевого, Анастасию Оруджеву, Ирину Сопонару, Алину Блажкевич, Юрия Крапова и других звезд шоу-бизнеса. Закадровый голос принадлежит Юрию Ткачу и Евгению Кошевому.
Премьера нового сезона сатирически-патриотической комедии "Бункер" состоится в пятницу, 3 февраля в 23:00 на телеканале ТЕТ.
Напомним, ранее мы рассказывали, что звезда "Квартала 95" Юрий Великий снял пародию, в которой высмеял одиозное интервью путиниста Оскара Кучеры. Также мы писали, что шоувумен Елена Кравец призналась, почему не выступает вместе со студией "Квартал 95".