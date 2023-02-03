Квартал 95 покаже новий сезон сатирично-патріотичного серіалу Бункер

Фрагмент сатирично-патріотичного серіалу "Бункер"

Минулої осені студія "Квартал 95" презентувала гострий сатиричний комедійний серіал “Бункер”, в якому висміює керівництво країни-терориста та головних пропагандистів. Наприклад, актори Юрій Великий грає як путіна, так і російського солдата, Євген Кошовий — пропагандиста Володимира Соловйова, а голову Чечні Рамзана Кадирова зображує Олександр Пікалов. Творці серіалу готові показати українцям нові серії шоу.

Про це йдеться на сайті ТЕТ.

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У новому сезоні сатирично-патріотичної комедії телеглядачі дізнаються, чи стануть реальністю передноворічні кошмарні сни окупантів, які вони бачили в останніх серіях "Бункера" 2022-го, та чи збудеться мрія дружини солдата Вані про новеньку "Ладу".

Також автори шоу розкрили такі теми в майбутньому сезоні: хто придумав ставити ППО на дахи москви, хто буде відмивати "брудну бомбу", що насправді означає поняття "дєсатанізація" і що таке "тлумачний словник образ" від Дмитра Медведєва.

"Ми продовжимо висміювати ворога, розповідати глядачам про те, що відбувається на росії, і показувати нікчемність і недолугість рашистів. У нових випусках торкнемося тем псевдореферендуму, підриву “Північного потоку”, іранських дронів та участі у війні російських зеків. Головні персонажі залишаться ті самі, тільки до них ще долучиться Пригожин — більш огидного персонажа ми ще не робили: актор Валерій Юрченко, який його грає, буквально ненавидить себе в цьому образі. Крім того, так склалися обставини, що тепер Шойгу грає інший актор — Юрій Крапов", — розповів режисер проєкту Сергій Гнатюк.

У головних ролях в продовженні сатиричної комедії українці побачать Юрія Великого, Олександра Пікалова, Євгена Кошового, Анастасію Оруджову, Ірина Сопонару, Аліну Блажкевич, Юрія Крапова та інших зірок шоу-бізнесу. Закадровий голос належить Юрію Ткачу та Євгену Кошовому.

Прем’єру нового сезону сатирично-патріотичної комедії "Бункер" відбудеться в п’ятницю, третього лютого о 23:00 на телеканалі ТЕТ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що зірка "Кварталу 95" Юрій Великий зняв пародію, в якій висміяв одіозне інтерв'ю путініста Оскара Кучери. Також ми писали, що шоувумен Олена Кравець зізналась, чому не виступає разом зі студією "Квартал 95".