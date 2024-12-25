Что решил суд по Алеку Болдвину по делу убийства Галины Гатчинс

Актер Алек Болдвин в зале суда. Фото: Reuters

Суд закрыл дело по убийству украинского оператора Галины Гатчинс в 2021 году. Апелляция была отклонена и голливудский актер Алек Болдвин наконец-то может выдохнуть.

Об этом пишет Reuters.

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Специальный прокурор Нью-Мексико Кари Моррисси решила отозвать собственную апелляцию по пересмотру решения суда о невиновности Алека Болдуина насчет смерти украинского кинооператора Галины Гатчинс в 2021 году.

Апелляция была подана, когда с актера сняли обвинение в непреднамеренном убийстве кинооператора. Тогда прокурор не была согласна с решением суда и подала ходатайство. Впоследствии стало известно, что его отказались согласовывать и рассматривать. Журналисты пишут, что отзыв апелляции "ставит точку" по этому делу.

Адвокаты Болдвина прокомментировали события, как "окончательное подтверждение того, что актер и его защитники говорили с самого начала — это была невыразимая трагедия, но Алек Болдвин не совершал преступления".

Напомним, что в 2021 году во время съемки проекта "Ржавчина" Алек Болдвин выстрелил из реквизитного оружия в кинооператора украинского происхождения Галину Гатчинс. Она погибла на месте. Расследование установило, что в результате небрежного отношения реквизитный револьвер оказался заряжен боевыми патронами. В финале дела актера признали невиновным, а реквизитора приговорили к отбыванию наказания в тюрьме.