Що вирішив суд щодо Алека Болдвіна у справі вбивства Галини Гатчінс

Актор Алек Болдвін у залі суду. Фото: Reuters

Суд закрив справу щодо вбивства української операторки Галини Гатчінс у 2021 році. Апеляція була відхилена, і голлівудський актор Алек Болдвін нарешті може видихнути.

Про це пише Reuters.

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Спеціальна прокурорка Нью-Мексико Карі Морріссі вирішила відкликати власну апеляцію щодо перегляду рішення суду про невинуватість Алека Болдуїна у справі смерті української кінооператорки Галини Гатчінс у 2021 році.

Апеляція була подана, коли з актора зняли обвинувачення в ненавмисному вбивстві кінооператорки. Тоді прокурорка не була згодна з рішенням суду і подала клопотання. Згодом стало відомо, що його відмовилися погоджувати та розглядати. Журналісти пишуть, що відкликання апеляції ставить крапку в цій справі.

Адвокати Болдвіна прокоментували події як "остаточне підтвердження того, що актор і його захисники говорили від самого початку — це була невимовна трагедія, але Алек Болдвін не вчиняв злочину".

Нагадаємо, що у 2021 році під час фільмування проєкту "Іржа" Алек Болдвін вистрілив з реквізитної зброї в кінооператорку українського походження Галину Гатчінс. Вона загинула на місці. Розслідування встановило, що в результаті недбалого ставлення реквізитний револьвер виявився заряджений бойовими набоями. У фіналі справи актора визнали невинним, а реквізиторку засудили до відбування покарання у в'язниці.