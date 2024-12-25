Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Суд поставив крапку щодо вбивства українки — вердикт Болдвіну arrow

Суд поставив крапку щодо вбивства українки — вердикт Болдвіну

25 грудня 2024 21:04
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Що вирішив суд щодо Алека Болдвіна у справі вбивства Галини Гатчінс
Актор Алек Болдвін у залі суду. Фото: Reuters
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Суд закрив справу щодо вбивства української операторки Галини Гатчінс у 2021 році. Апеляція була відхилена, і голлівудський актор Алек Болдвін нарешті може видихнути. 

Про це пише Reuters.

Читайте також:

Що вирішив суд щодо апеляції в справі Болдвіна? 

Спеціальна прокурорка Нью-Мексико Карі Морріссі вирішила відкликати власну апеляцію щодо перегляду рішення суду про невинуватість Алека Болдуїна у справі смерті української кінооператорки Галини Гатчінс у 2021 році. 

Апеляція була подана, коли з актора зняли обвинувачення в ненавмисному вбивстві кінооператорки. Тоді прокурорка не була згодна з рішенням суду і подала клопотання. Згодом стало відомо, що його відмовилися погоджувати та розглядати. Журналісти пишуть, що відкликання апеляції ставить крапку в цій справі. 

Адвокати Болдвіна прокоментували події як "остаточне підтвердження того, що актор і його захисники говорили від самого початку — це була невимовна трагедія, але Алек Болдвін не вчиняв злочину".

Нагадаємо, що у 2021 році під час фільмування проєкту "Іржа" Алек Болдвін вистрілив з реквізитної зброї в кінооператорку українського походження Галину Гатчінс. Вона загинула на місці. Розслідування встановило, що в результаті недбалого ставлення реквізитний револьвер виявився заряджений бойовими набоями. У фіналі справи актора визнали невинним, а реквізиторку засудили до відбування покарання у в'язниці. 

суд вбивство Голлівуд Алек Болдвін Галина Гатчінс

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:57 Примусили читати Жадана — в Одесі судили військового-шахрая

21:32 Світло вимикатимуть весь день — графіки відключень у Києві завтра

20:56 Колос представив найдорожчого в історії легіонера

20:27 Президент України разом із рабинами запалив ханукальні свічки

20:21 Дощ, а потім мороз — синоптики спрогнозували погоду на завтра

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:15 У ЦПД заявили, що азербайджанський літак збила Росія

20:11 Екстрасенс здивувала, коли варити кутю — кому можна її готувати

20:00 Штрафи і ВЛК для обмежено придатних — що говорить закон

19:57 Затоплення російського балкера біля Іспанії — чим важливе судно

19:48 Лунін зустрівся з одним із найкращих тенісистів сучасності

21:57 Примусили читати Жадана — в Одесі судили військового-шахрая

21:32 Світло вимикатимуть весь день — графіки відключень у Києві завтра

20:56 Колос представив найдорожчого в історії легіонера

20:27 Президент України разом із рабинами запалив ханукальні свічки

20:21 Дощ, а потім мороз — синоптики спрогнозували погоду на завтра

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:15 У ЦПД заявили, що азербайджанський літак збила Росія

20:11 Екстрасенс здивувала, коли варити кутю — кому можна її готувати

20:00 Штрафи і ВЛК для обмежено придатних — що говорить закон

19:57 Затоплення російського балкера біля Іспанії — чим важливе судно

19:48 Лунін зустрівся з одним із найкращих тенісистів сучасності

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

21 грудня 2024

06:40 У ломбардах оновились тарифи — ціни на золото у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

Text

18:33 Чи зменшилась кількість бізнесів "у тіні" — нардеп відповів

Text

17:50 Зустріч Зеленського з Сі та припинення боїв — ефір Вечір.LIVE

Text

13:39 Нардепка висловилась про справу екскерівника київського метро

Text

13:00 Зеленський відреагував на ранкову атаку України — ефір День.LIVE

Text

12:55 Вілкул відповів, яка ситуація з теплопостачанням у Кривому Розі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:36 Нардепка сказала, як за час війни змінилась кількість ФОПів

Text

10:44 Нардеп сказав, в якому стані енергосистема після атаки РФ

Text

10:24 Удар по багатоповерхівці в Кривому Розі — деталі від Вілкула

Text

08:45 Атака на Кривий Ріг та новий мовний закон — ефір Ранок.LIVE

Text

00:19 "Мерседеси" замість "Запорожців" — генерал Кривонос про ленд-ліз

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні