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Платье принцессы Леи из "Звездных войн" продадут за миллион долларов

24 мая 2023 14:23
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Платье принцессы Леи из "Звездных войн" продадут за миллион долларов
Принцесса Лея. Фото: instagram.com/starwarsleiapadme/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Поклонники сериала "Звездные войны" имеют возможность приобрести реквизит со съемочной площадки любимой франшизы. Но цена за легендарные предметы немаленькая.

Об этом пишет издание TMZ.com.

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Уже в следующем месяце состоится аукцион Propstore Auction, на котором выставят предметы со съемок легендарных картин. Так, например, платье принцессы Леи из фильма "Звездные войны" 1977 года планируют продать за $1 - $2 миллиона.


Платье принцессы Леи. Фото: Propstore
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Аукцион продлится три дня, среди лотов также бетмобиль из фильма о Бэтмене, "Темный рыцарь. За него хотят столько же сколько и за платье принцессы. А вот куклу из фильма Стивена Спилберга "Полтергейст" 1982 года планируют продать за $200K-$400 тысяч.

Транспорт Бэтмен. Фото: Propstore
Реквизит фильма "Полтергейст". Фото: Propstore
Шлем героя Криса Пратта из фильма "Сторожевые галактики". Фото: Propstore
Форма Гарри Поттера в Хогвартсе. Фото: Propstore

Ценник костюма Дэниела Рэдклифа, в котором он играл в фильме о Гарри Поттере $75 тысяч, в комплекте также идут очки.

Напомним, разбитая гитара фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна ушла с аукциона за 596 тысяч долларов. Музыкальный инструмент был разбит на кусочки в эпоху альбома Nevermind и заново собран. Сыграть на нем из-за многочисленных дефектов не удастся.

Недавно на аукцион выставили редкий Jaguar XK 120 1952 года, считавшийся самым быстрым автомобилем в свое время. Спортивная модель кабриолета принадлежала "Королю Голливуда", актеру Кларку Гейблу.

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