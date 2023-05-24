Платье принцессы Леи из "Звездных войн" продадут за миллион долларов
Поклонники сериала "Звездные войны" имеют возможность приобрести реквизит со съемочной площадки любимой франшизы. Но цена за легендарные предметы немаленькая.
Об этом пишет издание TMZ.com.
Уже в следующем месяце состоится аукцион Propstore Auction, на котором выставят предметы со съемок легендарных картин. Так, например, платье принцессы Леи из фильма "Звездные войны" 1977 года планируют продать за $1 - $2 миллиона.
Аукцион продлится три дня, среди лотов также бетмобиль из фильма о Бэтмене, "Темный рыцарь. За него хотят столько же сколько и за платье принцессы. А вот куклу из фильма Стивена Спилберга "Полтергейст" 1982 года планируют продать за $200K-$400 тысяч.
Ценник костюма Дэниела Рэдклифа, в котором он играл в фильме о Гарри Поттере $75 тысяч, в комплекте также идут очки.
Напомним, разбитая гитара фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна ушла с аукциона за 596 тысяч долларов. Музыкальный инструмент был разбит на кусочки в эпоху альбома Nevermind и заново собран. Сыграть на нем из-за многочисленных дефектов не удастся.
Недавно на аукцион выставили редкий Jaguar XK 120 1952 года, считавшийся самым быстрым автомобилем в свое время. Спортивная модель кабриолета принадлежала "Королю Голливуда", актеру Кларку Гейблу.