Платье принцессы Леи из "Звездных войн" продадут за миллион долларов

Принцесса Лея. Фото: instagram.com/starwarsleiapadme/

Поклонники сериала "Звездные войны" имеют возможность приобрести реквизит со съемочной площадки любимой франшизы. Но цена за легендарные предметы немаленькая.

Об этом пишет издание TMZ.com.

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Уже в следующем месяце состоится аукцион Propstore Auction, на котором выставят предметы со съемок легендарных картин. Так, например, платье принцессы Леи из фильма "Звездные войны" 1977 года планируют продать за $1 - $2 миллиона.



Платье принцессы Леи. Фото: Propstore

Аукцион продлится три дня, среди лотов также бетмобиль из фильма о Бэтмене, "Темный рыцарь. За него хотят столько же сколько и за платье принцессы. А вот куклу из фильма Стивена Спилберга "Полтергейст" 1982 года планируют продать за $200K-$400 тысяч.

Транспорт Бэтмен. Фото: Propstore

Реквизит фильма "Полтергейст". Фото: Propstore

Шлем героя Криса Пратта из фильма "Сторожевые галактики". Фото: Propstore

Форма Гарри Поттера в Хогвартсе. Фото: Propstore

Ценник костюма Дэниела Рэдклифа, в котором он играл в фильме о Гарри Поттере $75 тысяч, в комплекте также идут очки.

Напомним, разбитая гитара фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна ушла с аукциона за 596 тысяч долларов. Музыкальный инструмент был разбит на кусочки в эпоху альбома Nevermind и заново собран. Сыграть на нем из-за многочисленных дефектов не удастся.

Недавно на аукцион выставили редкий Jaguar XK 120 1952 года, считавшийся самым быстрым автомобилем в свое время. Спортивная модель кабриолета принадлежала "Королю Голливуда", актеру Кларку Гейблу.