Сукню принцеси Леї із "Зоряних воєн" продадуть за мільйон доларів

Принцеса Лея. Фото: instagram.com/starwarsleiapadme/

Прихильники серіалу "Зоряні війни" мають можливість придбати реквізит зі знімального майданчику улюбленої франшизи. Але ціна за легендарні предмети немаленька.

Про це пише видання TMZ.com.

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Вже наступного місяця відбудеться аукціон Propstore Auction, на якому виставлять предмети зі зйомок легендарних картин. Так, наприклад, сукню принцеси Леї з фільму "Зоряні війни" 1977 року планують продати за $1 - $2 мільйони.



Сукня принцеси Леї. Фото: Propstore

Аукціон триватиме три дні, серед лотів також бетмобіль з фільму про Бетмена, "Темний лицар. За нього хочуть стільки ж скільки і за сукню принцеси. А от ляльку з фільму Стівена Спілберга "Полтергейст" 1982 року планують продати за $200-$400 тисяч.

Транспорт Бетмена. Фото: Propstore

Реквізит з фільму "Полтергейст". Фото: Propstore

Шолом героя Кріса Пратта з фільму "Вартові галактики". Фото: Propstore

Форма Гаррі Поттера у Хогвартсі. Фото: Propstore

Цінник костюма Деніела Редкліфа, в якому він грав у фільмі про Гаррі Поттера $75 тисяч, у комплекті також йдуть окуляри.

Нагадаємо, розбита гітара фронтмена гурту Nirvana Курта Кобейна пішла з аукціону за 596 тисяч доларів. Музичний інструмент був розбитий на шматочки в епоху альбому Nevermind і зібраний заново. Зіграти на ньому через численні дефекти не вдасться.

Нещодавно на аукціон виставили рідкісний Jaguar XK 120 1952 року, який вважався найшвидшим автомобілем свого часу. Спортивна модель кабріолет належала "Королю Голлівуду", актору Кларку Ґейблу.