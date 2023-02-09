Ольга Сумская со слезами на глазах рассказала о дочери и внуках в россии

Актрисы Ольга Сумская и Антонина Паперна

Полномасштабная война разделила немало украинских семей. Кого-то из-за разных гражданских позиций, кого-то территориально. Так, например, старшая дочь актрисы Ольги Сумской, Антонина Паперная с семьей живет в москве. Из-за чего ее звездной матери нередко "прилетает" в соцсетях.

Непростую для себя тему Ольга Сумская прокомментировала в программе "Точка опоры" на телеканале "Дом".

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Антонина Паперная замужем за российским актером Владимиром Ягличем. Звездная парочка воспитывает двоих общих детей — 5-летнюю Еву и 3-летнего Даню. Внуков и родную дочь Ольга Сумская не видела год.

Впрочем, они всегда звонят по телефону друг другу. Актриса читает внукам сказки на украинском. Также в семье Антонины Паперной работает няня, родом из Харькова. Она также читает книги малышей на украинском языке. Впрочем, признается Сумская, общаются они осторожно. Так как все разговоры в стране-террористе прослушиваются.

"Как вы представляете, чтобы я не разговаривала с ребенком? Я всегда пытаюсь найти слова, чтобы как-то объяснить эту ситуацию. И не нахожу их, потому что это страшная материнская боль. Звонить можно, но говорить очень сдержанно — прослушивается все. Я смотрю на внуков, Еву и Даню — как они растут. Она (Антонина. — Ред.) думает о детях, потому что она прежде всего мать", — рассказала Сумская.

Разговор о старшей дочери и ее семье довел до слез актрису. Интервью пришлось приостановить на время. Сумская отметила, что из-за дочери в россии она получает множество негативных сообщений от хейтеров.

"Я не могу ничего сделать, это какая-то беспомощность, трагедия. Трагедия тысяч людей и родственников, которые там. Просто я известный человек и мне прилетает", — подытожила Сумская.

Напомним, ранее мы писали, что Ольга Сумская показала, как готовила обед прямо в подъезде. Также актриса рассказала о последнем разговоре с телеведущей Русланой Писанкой.