Ольга Сумська зі сльозами на очах розповіла про доньку та онуків в росії

Сумська не стримала сліз, коли розповідала про доньку та онуків в росії: "Все прослуховується"
Повномасштабна війна розділила чимало українських родин. Когось через різні громадянські позиції, когось територіально. Так, наприклад, старша донька акторки Ольги Сумської, Антоніна Паперна з родиною живе в москві. Через що її зірковій матері нерідко "прилітає" у соцмережах.
Непросту для себе тем Ольга Сумська прокоментувала у програмі "Точка опори" на телеканалі "Дом".
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Деталі
Антоніна Паперна одружена з російським актором Володимиром Ягличем. Зіркова парочка виховує двох спільних дітей — 5-річну Єву та 3-річного Даню. Онуків та рідну доньку Ольга Сумська не бачила рік.
Втім, вони завжди телефонують одне одному. Акторка читає онукам казки українською. Також в родині Антоніни Паперної працює няня, яка родом з Харкова. Вона також читає книжки малечі українською мовою. Втім, зізнається Сумська, спілкуються вони обережно. Бо всі розмови в країні-терористі прослуховуються.
"Як ви уявляєте, щоб я не розмовляла з дитиною? Я завжди намагаюся знайти слова, щоб якось пояснити цю ситуацію. І не знаходжу їх, тому що це страшний материнський біль. Телефонувати можна, але говорити дуже стримано — прослуховується все. Я дивлюсь на онуків, Єву і Даню, — як вони ростуть. Вона (Антоніна. — Ред.) думає про дітей, бо вона передусім мати", — розповіла Сумська.
Розмова про старшу доньку та її родину довела до сліз акторку. Інтерв’ю довелось призупинити на час. Сумська зазначила, що через доньку в росії вона отримує безліч негативних повідомлень від хейтерів.
"Я не можу нічого зробити, це якась безпорадність, трагедія. Трагедія тисяч людей і родичів, які там. Просто я відома людина і мені прилітає", — підсумувала Сумська.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Ольга Сумська показала, як готувала обід прямо в під'їзді. Також акторка розповіла про останню розмову з телеведучою Русланою Писанкою.