Судебный иск против организаторов свадьбы Николы Пельтц и Бруклина Бекхэма

Американская актриса Никола Пельтц и британский манекенщик Бруклин Бекхэм

Новый скандал разгорается вокруг свадьбы американской актрисы Николы Пельтц и британского манекенщика Бруклина Бекхэма, которая состоялась минувшей весной. 80-летний миллиардер Нельсон Пельтц подал иск против организаторов торжественной церемонии.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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Американский промышленник обвинил Николя Брагина и Арианну Грихальб в том, что они не вернули ему депозит в размере 159 тысяч долларов. Отец невесты обвиняет их в некомпетентности, а сами организаторы — Николу Пельтц в скандальном поведении.

Николя Брагина и Арианну Грихальб наняли за шесть недель до торжественного события, поскольку предыдущее агентство не справлялось. Уже через девять дней они, как и их предшественники, отказались работать над свадьбой. Поводом для этого послужили большие нагрузки (было приглашено 500 гостей) и постоянная критика со стороны невесты.

Нельсон и Никола Пельтц

По словам организаторов, Никола отсылала организаторам множество голосовых сообщений, в которых говорила, что устала исправлять их ошибки и выражала недовольство работой команды. В одном из них жена Бруклина Бекхэма предъявила Николя и Арианне претензию, что известный британский автогонщик Льюис Хамильтон попал в официальный список гостей, хотя самим молодоженам он сказал, что не сможет присутствовать на их свадьбе. Эти аудио также будут вовлечены в ходе судебного слушания.

"Ведомость пары и большое количество высокопоставленных гостей потребовали от организаторов соответствующей компетенции", — говорится в иске Нельсона Пельтца.

Также миллиардер утверждает, что у организаторов были проблемы с алкоголем. По его словам, в одном из чатов, где обсуждали свадьбу, Грихальб заявила, что собирается "выпить текилы, иначе у нее взорвется голова".

В целом над свадьбой Бруклина и Николы успели поработать три разных агентства.

Напомним, ранее мы писали, что Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц снялись для Vogue в стилистике 1970-х. Также мы рассказывали, что бывшая участница популярной британской группы Spice Girls, модельер Виктория Бекхэм лаконично поздравила невестку с днем рождения.