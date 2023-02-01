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Сват Вікторії та Девіда Бекхем подав позов проти організаторів весілля Ніколи Пельтц і Брукліна

1 лютого 2023 14:53
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Судовий позов проти організаторів весілля Ніколи Пельтц та Брукліна Бекхема
Американська акторка Нікола Пельтц і британський манекенник Бруклін Бекхем
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Новий скандал розгорається навколо весілля американської акторки Ніколи Пельтц та британського манекенника Брукліна Бекхема, яке відбулося минулої весни. 80-річний мільярдер Нельсон Пельтц подав позов проти організаторів урочистої церемонії.

Про це пише видання Daily Mail.

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Деталі 

Американський промисловець звинуватив Ніколя Брагіна та Аріанну Гріхальб в тому, що вони не повернули йому депозит у розмірі 159 тисяч доларів. Батько зіркової нареченої закидає їм некомпетентність, а самі організатори — Ніколу Пельтц у скандальній поведінці.

Ніколя Брагіна та Аріанну Гріхальб найняли за шість тижнів до урочистої події, оскільки попередня агенція не справлялася. Вже за дев'ять днів вони, як і їхні попередники, відмовилися працювати над весіллям. Приводом для цього стали велике навантаження (було запрошено 500 гостей) та постійна критика з боку нареченої. 

Нельсон та Нікола Пельтц

За словами організаторів, Нікола відсилала організаторам безліч голосових повідомлень, у яких говорила, що втомилася виправляти їхні помилки та висловлювала невдоволення роботою команди. В одному з них дружина Брукліна Бекхема пред'явила Ніколя та Аріанні претензію, що відомий британський автогонщик Льюїс Гамільтон потрапив до офіційного списку гостей, хоча самим молодятам він сказав, що не зможе бути присутнім на їхньому весіллі. Ці аудіо також будуть залучені в ході судового слухання. 

"Відомість пари та велика кількість високопоставлених гостей вимагали від організаторів відповідної компетенції", — йдеться в позові Нельсона Пельтца.

Також мільярдер стверджує, що організатори мали проблеми з алкоголем. За його словами, в одному з чатів, де обговорювали весілля, Гріхальб заявила, що збирається "випити текіли, інакше в неї вибухне голова".

Загалом над весіллям Брукліна та Ніколи встигли попрацювати три різні агенції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц знялися для Vogue у стилістиці 1970-х. Також ми розповідали, що колишня учасниця популярного британського гурту Spice Girls, модельєрка Вікторія Бекхем лаконічно привітала невістку з днем народження.

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