Зибров, Ефросинина, Соловий и другие знаменитости поздравили со Сочельником — фото

Люди празднуют Рождество. Фото: Pexels

Во вторник, 24 декабря, миллионы украинцев по всему миру отмечают Рождественский Сочельник. За столом собрались и знаменитости. В своих соцсетях они публикуют праздничные фотографии и поздравляют пользователей соцсетей.

Новини.LIVE расскажет, кто из представителей украинского шоу-бизнеса оставил праздничные публикации.

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Павел Зибров

Народный артист Украины опубликовал общую фотографию со своей дочерью Дианой. Она была сделана Михой Хайкиным для проекта "Територія Різдва. Дух нескорених".

"С Сочельником! С Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник наполнит ваш дом теплом, радостью и Божьей благодатью. Желаем мира в душе, счастья в сердце и любви в семье. Пусть сбываются самые заветные мечты, а свет Вифлеемской звезды ведет вас к новым свершениям. Мира, добра, Победы! Христос рождается! Славим Его", — написал певец.

Также он записал видеообращение на фоне домашней новогодней елки. Отметим, что звездная семья украсила зеленую красавицу большим бантом, являющимся трендом этого года.

Павел Зибров на фоне елки. Скриншот: Instagram/pavlo_zibrov

Настя Каменских (NK)

Певица опубликовала общую фотографию с козой. Обычно артистка дублирует текст на испанском языке, но на этот раз она ограничилась украинским.

"Счастливого и мирного Рождества. Пусть грядущие новогодние праздники принесут много тепла и улыбок рядом с самыми родными", — написала Настя Каменских.

Маша Ефросинина

Шоувумен показала, как на кухне готовит еду ее муж, защитник Украины Тимур Хромаев. Из Европы в Киев приехала их дочь Нана, которая получает за границей высшее образование. За праздничным столом был и сын Александр, который в последнее время посещает разные мероприятия со звездной мамой.

Сочельник в семье Маши Ефросининой. Скриншоты: Instagram/mashaefrosinina

Кристина Соловий

Певица, взявшая определенную паузу в концертной деятельности, отметила, что первой праздничная звезда взошла в Луганской области.

"Там, где сейчас царит самая темная вражеская ночь. Но наши традиции и ориентиры дают нам веру и продвижение на движение в будущее. Сочельник — пора собраться семьей дома, почтить нашу историю и тягость. Многие украинцы в этом году не смогут: те, кто потеряли дом и родных, те, кто сейчас в плену, и те, кто защищает наш с вами сон, нашу культуру и жизнь. Пусть сегодня ваши мысли будут с ними. Пусть это Рождество объединит нас своим теплом", — написала певица.

Оля Цыбульская

Певица сделала репост в свои Instastories публикацию мэра Львова Андрея Садового. Она распространяется по сети и напоминает, в какие времена мы живем. Разница между фотографиями — всего 30 минут.

Оля Цыбульская поздравила с Рождеством. Скриншот: Instagram/cubulskaya

Напомним, ранее мы писали, зачем готовить кутью на Рождество. Также мы рассказывали, почему именно 12 блюд готовят на Сочельник.