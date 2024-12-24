Зибров, Ефросинина, Соловий и другие знаменитости поздравили со Сочельником — фото

Сочельник в семьях знаменитостей — поздравления и фото
Во вторник, 24 декабря, миллионы украинцев по всему миру отмечают Рождественский Сочельник. За столом собрались и знаменитости. В своих соцсетях они публикуют праздничные фотографии и поздравляют пользователей соцсетей.
Новини.LIVE расскажет, кто из представителей украинского шоу-бизнеса оставил праздничные публикации.
Павел Зибров
Народный артист Украины опубликовал общую фотографию со своей дочерью Дианой. Она была сделана Михой Хайкиным для проекта "Територія Різдва. Дух нескорених".
"С Сочельником! С Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник наполнит ваш дом теплом, радостью и Божьей благодатью. Желаем мира в душе, счастья в сердце и любви в семье. Пусть сбываются самые заветные мечты, а свет Вифлеемской звезды ведет вас к новым свершениям. Мира, добра, Победы! Христос рождается! Славим Его", — написал певец.
Также он записал видеообращение на фоне домашней новогодней елки. Отметим, что звездная семья украсила зеленую красавицу большим бантом, являющимся трендом этого года.
Настя Каменских (NK)
Певица опубликовала общую фотографию с козой. Обычно артистка дублирует текст на испанском языке, но на этот раз она ограничилась украинским.
"Счастливого и мирного Рождества. Пусть грядущие новогодние праздники принесут много тепла и улыбок рядом с самыми родными", — написала Настя Каменских.
Маша Ефросинина
Шоувумен показала, как на кухне готовит еду ее муж, защитник Украины Тимур Хромаев. Из Европы в Киев приехала их дочь Нана, которая получает за границей высшее образование. За праздничным столом был и сын Александр, который в последнее время посещает разные мероприятия со звездной мамой.
Кристина Соловий
Певица, взявшая определенную паузу в концертной деятельности, отметила, что первой праздничная звезда взошла в Луганской области.
"Там, где сейчас царит самая темная вражеская ночь. Но наши традиции и ориентиры дают нам веру и продвижение на движение в будущее. Сочельник — пора собраться семьей дома, почтить нашу историю и тягость. Многие украинцы в этом году не смогут: те, кто потеряли дом и родных, те, кто сейчас в плену, и те, кто защищает наш с вами сон, нашу культуру и жизнь. Пусть сегодня ваши мысли будут с ними. Пусть это Рождество объединит нас своим теплом", — написала певица.
Оля Цыбульская
Певица сделала репост в свои Instastories публикацию мэра Львова Андрея Садового. Она распространяется по сети и напоминает, в какие времена мы живем. Разница между фотографиями — всего 30 минут.
Напомним, ранее мы писали, зачем готовить кутью на Рождество. Также мы рассказывали, почему именно 12 блюд готовят на Сочельник.
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