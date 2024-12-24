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Святвечір в родинах знаменитостей — привітання та фото

24 грудня 2024 21:12
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
Зібров, Єфросиніна, Соловій та інші знаменитості привітали зі Святвечором — фото
Люди святкують Різдво. Фото: Pexels
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

У вівторок, 24 грудня, мільйони українців по всьому світу відзначають Різдвяний Святвечір. За  столом зібрались і знаменитості. У своїх соцмережах вони публікують святкові фотографії та вітають користувачів соцмереж. 

Новини.LIVE розкаже, хто з представників українського шоу-бізнесу залишив святкові публікації. 

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Павло Зібров

Народний артист України опублікував спільну фотографію зі своєю донькою Діаною. Вона була зроблена Міхою Хайкін для проєкту "Територія Різдва. Дух нескорених".

"Зі Святвечором! З Різдвом Христовим! Нехай це світле свято наповнить ваш дім теплом, радістю та Божою благодаттю. Бажаємо миру в душі, щастя в серці та любові в родині. Нехай здійснюються найзаповітніші мрії, а світло Вифлеємської зірки веде вас до нових звершень. Миру, добра, Перемоги! Христос рождається! Славімо Його", — написав співак.

Також він записав відеозвернення на тлі домашньої новорічної ялинки. Зазначимо, що зіркова родина прикрасила зелену красуню великим бантом, який є трендом цього року. 

Павло Зібров
Павло Зібров на тлі домашньої ялинки. Скриншот: Instagram/pavlo_zibrov

Настя Каменських (NK)

Співачка опублікувала спільну фотографію з козою. Зазвичай артистка дублює текст іспанською мовою, але цього разу вона обмежилась українською.

"Щасливого та мирного Різдва. Нехай прийдешні новорічні свята принесуть багато тепла та посмішок поряд з найріднішими", — написала Настя Каменських.

Маша Єфросиніна

Шоувумен показала, як на кухні готує страви її чоловік, захисник України Тімур Хромаєв. З Європи до Києва приїхала їхня донька Нана, яка здобуває за кордоном вищу освіту. За святковим столом був і син Олександр, який останнім часом відвідує різні заходи з зірковою мамою.

Маша Єфросиніна
Святвечір в родині Маші Єфросиніної. Скриншоти: Instagram/mashaefrosinina

Христина Соловій

Співачка, яка взяла певну паузу в концертній діяльності, зазначила, що першою святкова зірка зійшла на Луганщині.

"Там, де зараз панує найтемніша ворожа ніч. Але наші традиції та орієнтири дають нам віру та поступ на рух у майбутнє. Святвечір — час зібратися родиною вдома, вшанувати нашу історію та тяглість. Багато українців цього року не матимуть на це змоги: ті, хто втратили дім та рідних, ті, хто зараз в полоні, і ті, хто захищає наш з вами сон, нашу культуру та життя. Нехай сьогодні ваші думки будуть з ними. Нехай це Різдво об’єднає нас своїм тепло", — написала співачка.

Оля Цибульська

Співачка зробила репост у свої Instastories допис мера Львова Андрія Садового. Він шириться мережею та нагадує, в які часи ми живемо. Різниця між фотографіями — всього 30 хвилин.

Цибульська Святвечір
Оля Цибульська привітала з Різдвом Христовим. Скриншот: Instagram/cubulskaya

Нагадаємо, раніше ми писали, навіщо готувати кутю на Різдво. Також ми розповідали, чому саме 12 страв готують на Святвечір.

Настя Каменських Павло Зібров Маша Єфросініна Христина Соловій Різдво українські зірки святвечір

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