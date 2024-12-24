Зібров, Єфросиніна, Соловій та інші знаменитості привітали зі Святвечором — фото

Люди святкують Різдво. Фото: Pexels

У вівторок, 24 грудня, мільйони українців по всьому світу відзначають Різдвяний Святвечір. За столом зібрались і знаменитості. У своїх соцмережах вони публікують святкові фотографії та вітають користувачів соцмереж.

Новини.LIVE розкаже, хто з представників українського шоу-бізнесу залишив святкові публікації.

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Павло Зібров

Народний артист України опублікував спільну фотографію зі своєю донькою Діаною. Вона була зроблена Міхою Хайкін для проєкту "Територія Різдва. Дух нескорених".

"Зі Святвечором! З Різдвом Христовим! Нехай це світле свято наповнить ваш дім теплом, радістю та Божою благодаттю. Бажаємо миру в душі, щастя в серці та любові в родині. Нехай здійснюються найзаповітніші мрії, а світло Вифлеємської зірки веде вас до нових звершень. Миру, добра, Перемоги! Христос рождається! Славімо Його", — написав співак.

Також він записав відеозвернення на тлі домашньої новорічної ялинки. Зазначимо, що зіркова родина прикрасила зелену красуню великим бантом, який є трендом цього року.

Павло Зібров на тлі домашньої ялинки. Скриншот: Instagram/pavlo_zibrov

Настя Каменських (NK)

Співачка опублікувала спільну фотографію з козою. Зазвичай артистка дублює текст іспанською мовою, але цього разу вона обмежилась українською.

"Щасливого та мирного Різдва. Нехай прийдешні новорічні свята принесуть багато тепла та посмішок поряд з найріднішими", — написала Настя Каменських.

Маша Єфросиніна

Шоувумен показала, як на кухні готує страви її чоловік, захисник України Тімур Хромаєв. З Європи до Києва приїхала їхня донька Нана, яка здобуває за кордоном вищу освіту. За святковим столом був і син Олександр, який останнім часом відвідує різні заходи з зірковою мамою.

Святвечір в родині Маші Єфросиніної. Скриншоти: Instagram/mashaefrosinina

Христина Соловій

Співачка, яка взяла певну паузу в концертній діяльності, зазначила, що першою святкова зірка зійшла на Луганщині.

"Там, де зараз панує найтемніша ворожа ніч. Але наші традиції та орієнтири дають нам віру та поступ на рух у майбутнє. Святвечір — час зібратися родиною вдома, вшанувати нашу історію та тяглість. Багато українців цього року не матимуть на це змоги: ті, хто втратили дім та рідних, ті, хто зараз в полоні, і ті, хто захищає наш з вами сон, нашу культуру та життя. Нехай сьогодні ваші думки будуть з ними. Нехай це Різдво об’єднає нас своїм тепло", — написала співачка.

Оля Цибульська

Співачка зробила репост у свої Instastories допис мера Львова Андрія Садового. Він шириться мережею та нагадує, в які часи ми живемо. Різниця між фотографіями — всього 30 хвилин.

Оля Цибульська привітала з Різдвом Христовим. Скриншот: Instagram/cubulskaya

Нагадаємо, раніше ми писали, навіщо готувати кутю на Різдво. Також ми розповідали, чому саме 12 страв готують на Святвечір.