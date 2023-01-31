Светлана Тарабарова креативно рассекретила пол третьего ребенка

Певица Светлана Тарабарова рассекретила пол третьего ребенка

В конце прошлого года певица Светлана Тарабарова объявила о своей третьей беременности. Будущая многодетная звездная мать не раскрывала в многочисленных интервью и Instastories пол ребенка.

Тарабарова опубликовала чувственное видео с семьей, на котором и рассекретила, кого именно ждет.

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На видео Тарабарова держит на руках дочь Марию, ее муж, продюсер Алексей — сына Ивана. Между ними расположена большая коробка, на которой на английском написано: "Мальчик или девочка?". Звездные супруги открыли ее, и оттуда вылетели розовые шарики.

"Ждем девочку. Кто угадал?", — лаконично подписала видео Тарабарова.

Первыми в комментариях на новость отреагировали певицы MamaRika, Тоня Матвиенко, шоумен Анатолий Анатолич, супруга Сергея Бабкина Снежана. Некоторые поклонники Тарабаровой догадывались, что именно девочка вскоре появится в звездной семье.

Идеально! Это хороший знак для окончания войны! Вы в интервью намекнули о девочке, поэтому я угадала

Я угадала, как только впервые показали животик

Желаю вам легких родов и здоровья всей вашей семье

Искренние поздравления. Я угадала, по вам видно, что носите красотку

Личная жизнь Тарабаровой

В 2016 году Светлана вышла замуж за своего директора Алексея Бондаря. В 2018 году она родила первенца Ивана. В 2020-м — дочь Марию.

Именно во время второй беременности Тарабарова стала главной героиней реалити-шоу "Декрет не секрет" на телеканале М1. Об участии в телешоу Светлана рассказала вместе с новостью о рождении дочери.

"Сначала было сложно привыкнуть к тому, что тебя постоянно снимают. А в конце — было уже реально тяжело физически: на последних месяцах производительность сильно падает", — рассказала Тарабарова.

В течение всей беременности исполнительницу сопровождала телекамера, демонстрируя все ключевые моменты беременности на одном звездном примере. Каждый выпуск был посвящен конкретной теме.

Напомним, ранее мы писали, что Тарабарова эвакуировала родителей из Херсона и обратилась к землякам. Также мы рассказывали, что Светлана Тарабарова показала травмирование ее маленького сына Ивана.