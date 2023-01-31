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Світлана Тарабарова розсекретила стать третьої дитини

31 січня 2023 11:07
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Світлана Тарабарова креативно розсекретила стать третьої дитини
Співачка Світлана Тарабарова розсекретила стать третьої дитини
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Наприкінці минулого року співачка Світлана Тарабарова оголосила про свою третю вагітність. Майбутня зіркова багатодітна матір не розкривала в численних інтерв’ю та Instastories стать дитини.

Тарабарова опублікувала чуттєве відео з родиною, на якому і розсекретила, на кого саме чекає.

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Деталі 

На відео Тарабарова тримає на руках доньку Марію, а її чоловік, продюсер Олексій — сина Івана. Між ними розташована велика коробка, на якому англійською написано: "Хлопчик чи дівчинка?". Зіркове подружжя відкрило її, і звідти вилетіли рожеві кульки. 

"Чекаємо на дівчинку. Хто вгадав?", — лаконічно підписала відео Тарабарова. 

Першими в коментарях на новину відреагували співачки MamaRika, Тоня Матвієнко, шоумен Анатолій Анатоліч, дружина Сергія Бабкіна Сніжана. Дехто з шанувальників Тарабарової здогадувались, що саме дівчинка незабаром з’явиться в зірковій родині. 

  • Ідеально! Це хороший знак для закінчення війни! Ви в інтерв’ю натякнули про дівчинку, тому я відгадала
  • Я вгадала, як тільки вперше показали животик
  • Бажаю вам легких пологів та здоров'я всій вашій родині
  • Щирі вітання. Я вгадала, по вас видно що носите красуню

Особисте життя Тарабарової

2016 року Світлана вийшла заміж за свого директора Олексія Бондаря. 2018 року вона народила первістка Івана. 2020-го — доньку Марію.

Саме під час другої вагітності Тарабарова стала головною героїнею реаліті-шоу "Декрет вже не секрет" на телеканалі М1. Про участь у телешоу Світлана розповіла разом із новиною про народження донечки.

"Спочатку було складно звикнути до того, що тебе постійно знімають. А наприкінці — було вже реально важко фізично: на останніх місяцях продуктивність сильно падає", — розповіла тоді Тарабарова.

Упродовж усієї вагітності виконавицю супроводжувала телекамера, демонструючи усі ключові моменти вагітності на одному зірковому прикладі. Кожен випуск був присвячений конкретній тематиці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тарабарова евакуювала батьків з Херсона і звернулася до земляків. Також ми розповідали, що Світлана Тарабарова показала, як травмувався її маленький син Іван. 

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