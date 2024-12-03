Дмитрий Дикусар показался во время службы.

Хореограф Дмитрий Дикусар. Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy/

Известный украинский хореограф Дмитрий Дикусар, который ныне защищает страну в рядах ВСУ, поделился новыми кадрами из передовой. Защитник также обратился к поклонникам.

Фото он опубликовал на своей странице в Instagram.

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Боец ВСУ показался поклонникам в военной форме на фоне стены. Вероятно, военный находится в укрытии, ведь кадр сделан при красном освещении.

Дикусар обратился к своим поклонникам и напомнил о мощи и силе нашего народа.

"Думы мои, думы… Не буду много писать, потому что снова обзовут "разжигателем межнациональной розни" и удалят пост. Просто напоминаю, что мы одно целое, я вас люблю и это никому не изменить, мои смелые и сильные украинцы. Наше солнце восходит! ", — написал защитник.

Украинцы благодарят Дикусара за службу и просят беречь себя.

Комментарии под публикацией Дмитрия Дикусара. Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy/

Напомним, ранее мы писали, что музыкант и военный Александр Положинский вступился за Сергея Жадана. Также мы рассказывали, что брат Кристины Соловой вступил в ряды ВСУ.