Дмитро Дікусар показався під час служби — фото

Хореограф Дмитро Дікусар. Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy/

Відомий український хореограф Дмитро Дікусар, який нині захищає країну в лавах ЗСУ, поділився новими кадрами з передової. Захисник також звернувся до шанувальників.

Фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Дмитро Дікусар несе службу

Боєць ЗСУ показався шанувальникам у військовій формі на тлі стіни. Ймовірно, військовий перебуває в укритті, адже кадр зроблений при червоному освітленні.

Дікусар звернувся до своїх шанувальників та нагадав про міць та силу нашого народу.

"Думи мої, думи… Не буду багато писати, бо знову обізвуть "разжигателем межнациональной розни" та видалять пост. Просто нагадую, що ми одне ціле, я вас люблю і це нікому не змінити, мої сміливі і сильні українці. Наше сонце сходить!", — написав захисник.

Українці дякують Дікусару за службу та просять берегти себе.

Коментарі під публікацією Дмитра Дікусара. Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy/

Нагадаємо, раніше ми писали, що музикант та військовий Олександр Положинський вступився за Сергія Жадана. Також ми розповідали, що брат Христини Соловій вступив до лав ЗСУ.