Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Телеведущий Алексей Суханов сделал громкое заявление про мировые религии arrow

Телеведущий Алексей Суханов сделал громкое заявление про мировые религии

11 апреля 2023 16:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Телеведущий Алексей Суханов сделал громкое заявление про мировые религии
Телеведущий, общественный деятель Алексей Суханов. Фото: 1+1
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне в сети появилось видео, на котором духовный лидер последователей буддизма Тибета далай-лама поцеловал ученика в губы и попросил мальчика "пососать его язык". Это возмутило миллионов пользователей соцсетей. Украинский телеведущий Алексей Суханов в их числе.

В своих Instastories телезвезда осудил далай-ламу и высказался о мировых религиях.

Читайте также:

Ведущий ток-шоу "Говорит вся страна" эмоционально отреагировал на скандальное видео. "С этим человечеством творится какая-то х**ня", написал Суханов. В других сториз Алексей уже не подбирал слов.

Телеведущий Алексей Суханов не стал молчать и прокомментировал скандальное видео. Скриншот: Instagram/suhanov.official

49-летний телеведущий не стал акцентировать свое внимание только на лидере последователей буддизма Тибета. Звезда телеэкранов масштабно высказался о ситуации в мире.

"Любая церковь — зло. Церковь не имеет ничего общего с Богом, который в твоих мыслях и поступках. Ни при каких обстоятельствах не стоит выключать свой мозг, слепо доверяя рясникам разнообразных конфессий", — громко подытожил Суханов.

Напомним, ранее мы писали, кто просил Суханова вернуться в россию в первый день полномасштабной войны. Также мы рассказывали, что Алексей Суханов предупредил о мошенниках, прикрывающихся его именем.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB