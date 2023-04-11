Телеведущий Алексей Суханов сделал громкое заявление про мировые религии
Накануне в сети появилось видео, на котором духовный лидер последователей буддизма Тибета далай-лама поцеловал ученика в губы и попросил мальчика "пососать его язык". Это возмутило миллионов пользователей соцсетей. Украинский телеведущий Алексей Суханов в их числе.
В своих Instastories телезвезда осудил далай-ламу и высказался о мировых религиях.
Ведущий ток-шоу "Говорит вся страна" эмоционально отреагировал на скандальное видео. "С этим человечеством творится какая-то х**ня", — написал Суханов. В других сториз Алексей уже не подбирал слов.
49-летний телеведущий не стал акцентировать свое внимание только на лидере последователей буддизма Тибета. Звезда телеэкранов масштабно высказался о ситуации в мире.
"Любая церковь — зло. Церковь не имеет ничего общего с Богом, который в твоих мыслях и поступках. Ни при каких обстоятельствах не стоит выключать свой мозг, слепо доверяя рясникам разнообразных конфессий", — громко подытожил Суханов.
Напомним, ранее мы писали, кто просил Суханова вернуться в россию в первый день полномасштабной войны. Также мы рассказывали, что Алексей Суханов предупредил о мошенниках, прикрывающихся его именем.