Телеведущий Алексей Суханов сделал громкое заявление про мировые религии

Телеведущий, общественный деятель Алексей Суханов. Фото: 1+1

Накануне в сети появилось видео, на котором духовный лидер последователей буддизма Тибета далай-лама поцеловал ученика в губы и попросил мальчика "пососать его язык". Это возмутило миллионов пользователей соцсетей. Украинский телеведущий Алексей Суханов в их числе.

В своих Instastories телезвезда осудил далай-ламу и высказался о мировых религиях.

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Ведущий ток-шоу "Говорит вся страна" эмоционально отреагировал на скандальное видео. "С этим человечеством творится какая-то х**ня", — написал Суханов. В других сториз Алексей уже не подбирал слов.

Телеведущий Алексей Суханов не стал молчать и прокомментировал скандальное видео. Скриншот: Instagram/suhanov.official

49-летний телеведущий не стал акцентировать свое внимание только на лидере последователей буддизма Тибета. Звезда телеэкранов масштабно высказался о ситуации в мире.

"Любая церковь — зло. Церковь не имеет ничего общего с Богом, который в твоих мыслях и поступках. Ни при каких обстоятельствах не стоит выключать свой мозг, слепо доверяя рясникам разнообразных конфессий", — громко подытожил Суханов.

Напомним, ранее мы писали, кто просил Суханова вернуться в россию в первый день полномасштабной войны. Также мы рассказывали, что Алексей Суханов предупредил о мошенниках, прикрывающихся его именем.